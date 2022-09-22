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الاقتصادي

تعزيز الخطط المُستدامة لخدمات «الاتحادية للضرائب»

خالد البستاني
23 سبتمبر 2022 00:47

دبي (الاتحاد)

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عقدت «مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين» اجتماعها الأول برئاسة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بمشاركة عدد من المسؤولين في الهيئة وأعضاء المجموعة من ممثلي قطاع الوكلاء الضريبيين المعتمدين بالدولة. 
تم خلال الاجتماع - الذي عقد بمقر الهيئة - بحث آليات عمل المجموعة وسبل تحقيق الأهداف التي شُكلت من أجلها، ومن بينها دعم الهيئة في تحسين إدارة الضرائب وتشغيل النظام الضريبي وتطبيق السياسة الضريبية، ودعم الهيئة في فهم وتكوين تطلع أكبر على البيئة التجارية وتحديات قطاع الأعمال والوكلاء الضريبيين، وبناء علاقات فعالة مع الوكلاء الضريبيين والحفاظ عليها، ليتم من ثم تسخير التغذية الراجعة المستلمة في إطار المجموعة في سبيل تطوير خدمات الهيئة.  وتناول الاجتماع أهم المواضيع الضريبية الراهنة ومستجدات النظام الضريبي، بما يشمل مشروع الوكيل الضريبي المتخصص والمواضيع المطروحة من قبل أعضاء المجموعة، وكيفية معالجة الأخطاء الشائعة، وتم التأكيد على أهمية إيلاء الأعمال الصغيرة والمتوسطة الدعم اللازم للامتثال الضريبي. وقال خالد البستاني: جاء تشكيل «مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين» في إطار حرص الهيئة على مواصلة تكوين شراكات استراتيجية فعالة مع شركائها من الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، إدراكاً من الهيئة بأن لهذه الشراكات دوراً أساسياً في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، فمن خلالها يتم رفع التوعية الضريبية وتحسين الإجراءات والعمليات، مما يدعم جهود الهيئة لمساعدة الخاضعين للضريبة على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بالدقة والكفاءة المُستهدفة. 

الإمارات
الهيئة الاتحادية للضرائب
خالد البستاني
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