اللولو تفتتح متجراً في شاطئ الراحة

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت مجموعة اللولو متجر اللولو فريش ماركت الجديد في شاطئ الراحة في أبوظبي. تم افتتاح سوق لولو إكسبريس فريش الجديد رسمياً من قبل الدكتور علي بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو وعدد من كبار الشخصيات.

ويقع المتجر الجديد في برج أوليف في منطقة المنيرة بشاطئ الراحة، وهو المتجر رقم 38 لمجموعة اللولو في إمارة أبوظبي، ويمكن الوصول إليه بسهولة من قبل المواطنين والمقيمين في منطقة الراحة والمناطق المحيطة بها. ويضم المتجر الجديد قسماً للمأكولات الطازجة يعرض تشكيلة كبيرة من الفواكه، والخضراوات، ومنتجات الألبان، والدواجن، واللحوم، والأسماك، وغيرها من المنتجات اليومية. كما حضر الافتتاح سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وسليم في أي، مدير العمليات، وأبوبكر تي بيه، مدير لولو أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين الآخرين في مجموعة اللولو.