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حديد الإمارات أركان تشارك في اجتماعات المنظمة الدولية للتقييس

حديد الإمارات أركان تشارك في اجتماعات المنظمة الدولية للتقييس
22 سبتمبر 2022 18:20

أبوظبي (الاتحاد)
شاركت «حديد الإمارات أركان» بصفتها الراعي الماسي للاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس «ISO» للعام 2022 والذي عُقِد في مركز أدنوك للأعمال في أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر.
يلعب التقييس دوراً رئيسياً في استراتيجية حديد الإمارات أركان لتنويع مصادر إيراداتها وزيادة صادراتها العالمية. وسيساعد دعم المجموعة لاجتماع المنظمة الدولية للتقييس في تسهيل الحوار حول المعايير الدولية ودورها في مواجهة التحديات العالمية.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «لقد قمنا هذا العام بزيادة عدد أسواقنا التصديرية إلى أكثر من 60 سوقاً، حيث يتم حالياً تصدير ما يقارب من نصف إنتاجنا إلى العملاء في جميع أنحاء العالم وفق المواصفات والمعايير المطلوبة. وتعد إدارة جودة مجموعة منتجاتنا أمراً بالغ الأهمية لنجاح أعمالنا وهي قابلة للتطبيق فقط من خلال الالتزام بالمعايير المعترف بها دولياً. وتعد إزالة الكربون عاملاً آخر يتطلب تطبيق معايير جديدة، حيث إن توحيد إمكانات إزالة الكربون في صناعتنا من شأنه أن يدعم إزالة الكربون من الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة. لهذا السبب نحن فخورون بأن نكون راعياً ماسياً لهذا الحدث.»
وأضاف: «تؤكد استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لاجتماع المنظمة الدولية للتقييس على سمعتها الدولية في مجال التقييس وتسلط الضوء على دور الدولة كمركز صناعي عالمي رائد وشريك صناعي مفضل وموثوق. ومن خلال استضافة اجتماع المنظمة الدولية للتقييس السنوي لهذا العام، أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتطبيق أفضل المعايير الدولية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء حقبة جديدة من التميز والجودة».

شركة حديد الإمارات
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