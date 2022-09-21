4 مشاريع جديدة تضيف 1900 وحدة سكنية بجزيرة ياس

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت شركات تطوير عقاري مؤخراً عن 4 مشاريع عقارية جديدة بجزيرة ياس، تضيف نحو 1900 وحدة سكنية جديدة، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء العقارات بالجزيرة.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقارات بأبوظبي بـ 1.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأعلنت «الدار العقارية» خلال شهر يوليو الماضي إطلاق مشروع «ياس غولف كولِكشن»، البالغة قيمته 1.7 مليار درهم، والذي يمتد على مساحة طابقية إجمالية تصل إلى 127 ألف متر مربع، ويضم 1062 شقة ووحدات دوبلكس، متاحة للتملك لجميع الجنسيات. كما أطلقت «الدار» الشهر الماضي مشروع «ياس بارك غايت»، البالغة قيمته 1.15 مليار درهم، ويضيف 508 منازل جديدة على مساحة 255 ألف متر مربع.

فيما كشفت شركة ريبورتاج العقارية عن مشروع بيرلا 1 في جزيرة ياس، والذي يضم 190 وحدة سكنية، بالإضافة إلى «بيرلا 2»، ويضيف 115 وحدة سكنية جديدة، حسبما أظهرت منظومة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

زيادة الأسعار

وقالت عيدا محمود، صاحبة شركة أريكا لإدارة العقارات، إن جزيرة ياس تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب مع توالي دخول العديد من المشاريع الجديدة، وهو ما ينعكس على الأسعار والتي شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب تقرير صادر مؤخراً عن البوابتين العقاريتين «بيوت» و«دوبيزل»، احتلت «جزيرة ياس» المركز الثاني ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي، وارتفع سعر القدم المربعة 3.10% إلى 1146 درهماً، خلال النصف الأول من 2022 مقارنة مع النصف الثاني من 2021، فيما بلغت نسبة العائد على الاستثمار 5.08%.

وارتفع متوسط سعر الفيلا المؤلفة من 4 غرف للبيع إلى 5.8 مليون درهم، والخمس غرف إلى 6.349 مليون، فيما يبلع متوسط سعر الفلل ذات الست غرف إلى 10.19 مليون درهم. كما جاءت «جزيرة ياس» في المرتبة الثانية أيضاً من حيث أفضل المناطق لشراء للشقق الفاخرة بأبوظبي، حيث شهدت ارتفاعاً على متوسط سعر القدم 2.89% إلى 1274 درهماً، وبلغت نسبة العائد على الاستثمار 6.58%، بحسب التقرير. وبلغ متوسط سعر شراء الشقق ذات الغرفة الواحدة 1.074 مليون درهم، والغرفتين 1.57 مليون، والثلاث غرف 2.27 مليون درهم.

وأرجعت عيدا ارتفاع الطلب على جزيرة ياس إلى عوامل عدة منها، توافر الخدمات والمرافق، من مدارس حكومية وخاصة، ومراكز صحية، رياضية، ومساحات خضراء، فضلاً عن تنوع الأنشطة السياحية، بجانب توافر الهدوء والموقع المتميز للجزيرة، متوقعة مواصلة الشركات العقارية طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة خلال الفترة المقبلة. وأرست شركة بركة للتطوير العقاري، إحدى شركات مجموعة بن حم، مؤخراً عقد الأعمال الهندسة الأرضية لمشروع ذا باي ريزيدنس في جزيرة ياس الوجهة البحرية الحيوية الجديدة في إمارة أبوظبي للشركة الهولندية للأساسات.

طلب مرتفع

قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «الدار للتطوير»: إن جزيرة ياس تحظى باهتمام كبير من جانب المقيمين بالدولة والمشترين الدوليين، متوقعاً طلباً قوياً على مشروعي «ياس غولف كولِكشن» و«ياس بارك غايت» اللذين طرحتهما الشركة مؤخراً، وذلك من قبل المستثمرين المحليين والدوليين الذين يطمحون إلى اقتناص فرص استثمارية واعدة، والاستفادة من سوق العقارات الواعد في إمارة أبوظبي. ويوفر «ياس غولف كولِكشن» وحدات الاستوديو، وشققاً ذات غرفة وغرفتين و3 غرف، بالإضافة إلى وحدات دوبلكس، وتتوافر وحدات المشروع بأسعار تبدأ من 705 آلاف درهم لفئة الأستوديو، و1.2 مليون للشقق. ويوفر «ياس بارك غايت» وحدات تاون هاوس من غرفتين و3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 1.74 مليون درهم، بالإضافة إلى فلل من 4 غرف بأسعار تبدأ من 3.2 مليون درهم، ومن المقرر بدء أعمال البناء بالمشروع خلال الربع الأول من 2023، فيما يُتوقع بدء عمليات التسليم بالربع الأول من 2026.

مشاريع جديدة

كشفت شركات التطوير العقاري في أبوظبي، خلال عامي 2020 و2021، عن طرح 7 مشاريع جديدة في جزيرة ياس، توفر نحو 2700 وحدة سكنية وقطعة أرض، حيث طرحت «الدار» 5 مشاريع توفر أكثر من 1600 وحدة سكنية، تشمل «نويا» و«نويا فيفا» و«نويا لوما» و«ياس إيكرز ذا ماغنوليا» و«دالياز»، كما كشفت شركة ريبورتاج العقارية عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية، فيما كشفت شركة سيادة للتطوير عن تطوير مشروع «ياس بيتش ريزيدنس» الذي سيضم 370 وحدة سكنية. وكانت «الدار العقارية» قد كشفت خلال الأعوام الماضية عن إنجاز 5 مشاريع، تضم نحو 5 آلاف شقة وفيلا سكنية بجزيرة ياس، هي «وست ياس» و«أنسام» و«ياس إيكرز» و«مايان» و«وترز إج»، حيث تم تسليم بعضها بالكامل، فيما يجري تسليم الوحدات المتبقية للمشترين ببعض المشاريع على مراحل.