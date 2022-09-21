«المركزي» يوظف 813 مواطناً في البنوك والتأمين

أبوظبي (الاتحاد)

نجح مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، واتحاد مصارف الإمارات في توظيف 813 مواطناً في قطاعي البنوك والتأمين من إجمالي العدد المستهدف للسنة الأولى والبالغ 1000 وظيفة جديدة.

جاء ذلك تنفيذاً لمبادرة مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتوظيف 5.000 مواطن في القطاع المالي خلال الأعوام الخمسة القادمة، تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات للخمسين عاماً القادمة، والتي ترتكز على استقطاب الخريجين الجدد وأصحاب الخبرة والكفاءات للعمل في البنوك، وشركات التأمين، والصرافة، والتمويل، والتكنولوجيا المالية. وقد تحقق ذلك من خلال استقطاب قطاع البنوك 723 مواطناً في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة ملحوظة عن المستهدف البالغ 700 مواطن، فيما استقطب قطاع التأمين 90 مواطناً مقارنة بالمستهدف البالغ 300 مواطن لعام 2022. وبهدف زيادة التوطين في القطاع المالي، تمكن المصرف المركزي من توسيع نطاق الوظائف المخصصة للكوادر الإماراتية، عبر إيجاد حوالي 200 فرصة وظيفية جديدة في عام 2022 في شركات الصرافة، والتمويل، والشركات المالية التابعة للبنوك.

القدرات المواطنة

قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يأتي تحقيق هذه النتائج الإيجابية بفضل الدعم غير المحدود والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، بشأن تنفيذ خطط وبرامج التوطين في القطاع المالي، وبناء القدرات المواطنة وصقل مهاراتها وخبراتها ورفع تنافسيتها المهنية، وإعداد جيل جديد من قادة المستقبل لتطوير القطاع المالي، وترسيخ التنمية الاقتصادية في الدولة. ويظهر هذا النجاح تعاون البنوك العاملة في الدولة، واستجابتها الكبيرة، والتي ساهمت في تجاوز تحقيق مستهدفات عام 2022، بالإضافة إلى جهود الشركاء والجهات الحكومية والمعنية الأخرى».