الفيدرالي الأميركي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

أبوظبي (وام)

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عقد أمس.

وقرر الاحتياطي الاتحادي الأميركي مع نهاية اجتماعه، أمس، زيادة معدل الفائدة إلى نطاق بين 3% و3.25% اعتباراً من يوم 22 سبتمبر الحالي.

وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2022، والمرة الثالثة على التوالي التي يرفعها بمقدار 75 نقطة أساس.

وكان الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو الماضي، ومثلها في يونيو السابق عليه، في أكبر زيادة منذ عام 1994، إضافة إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، إضافة إلى زيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.

ويأتي قرار الفيدرالي الأميركي متوافقاً مع توقعات خبراء اقتصاد ومحللين لدى بنوك عالمية حيث رجحوا، أمس، رفع أسعار الفائدة الأميركية بواقع 75 نقطة أساس أو ما نسبته 0.75% في ظل المساعي للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة. وسجلت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في أغسطس الماضي، إذ قوبل تراجع أسعار البنزين بارتفاع في تكاليف الإيجار والطعام، بعد أن أعلنت وزارة العمل مؤخراً أن التضخم ارتفع بنسبة 0.1% بعدما ظل دون تغيير في يوليو السابق عليه، بينما زاد التضخم السنوي بنسبة 8.3%.