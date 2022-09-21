سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 2.3 مليار درهم

أبوظبي (وام)

تجاوزت سيولة أسواق الأسهم المحلية حاجز 2.3 مليار درهم في ختام تعاملات، أمس، تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاع البنوك والمالية والطاقة والعقارات. وتوزعت السيولة بواقع 1.94 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و369.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 610.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22 ألف صفقة. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 10070.24 نقطة، فيما وصل مؤشر «فوتسي» سوق أبوظبي العام «فادجي» إلى مستوى 10093.97 نقطة، وأقفل مؤشر سوق دبي العام عند 3460.52 نقطة. واستمر سهم «طاقة» في مكاسبه بأكثر من 13.6%، وسط تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 279.7 مليون درهم، كما ارتفع سهم «ملتيبلاي» 1.6% و«بنك أبوظبي التجاري» 1.53%، وارتفع «العالمية القابضة» بنسبة 0.28% مع تصدره قائمة النشاط مستقطباً سيولة بنحو 351.3 مليون درهم. وزاد سهم «الياه سات» 1.08% مع إعلان الشركة توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة 196.6 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2022، تُدفع بحلول 14 أكتوبر 2022 لجميع المساهمين المسجلين بتاريخ 30 سبتمبر 2022، وبما يعادل 8.06 فلس للسهم. وفي سوق دبي، ارتفع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» و«تيكوم» بنسبة 0.77% و0.42% على التوالي، وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 139.5 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بنحو 74.18 مليون درهم، و«دبي للاستثمار» 42.11 مليون درهم.