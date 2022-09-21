«المشرق» يعزز الاقتصاد الرقمي ومنظومة الابتكار

حسام عبدالنبي (دبي)

أعلن بنك المشرق، أمس عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة، بهدف قيادة مرحلة التمويل الرقمي والاقتصاد الرقمي الأوسع من خلال ابتكار منصات وحلول تطويرية، حيث تجسد الهوية الجديدة توجهات البنك الرامية إلى بناء علاقات متينة مع العملاء والشركاء.

وتستند هوية العلامة الجديدة للمشرق على ثلاثة مفاهيم، هي «الابتكار» و«الحكمة» و«الالتزام» تجاه تقديم تجارب مميزة للعملاء، وذلك نابع من تقارب الابتكار مع القيمة المستقبلية، والسعي لإنشاء منظومة عمل تتسم بالمرونة الكافية لتحقيق تطور ديناميكي مستمر، ودعم احتياجات العملاء اليومية المتغيرة.

وخلال مؤتمر عقد في المقر الرئيس للبنك، كشف «المشرق»، من خلال شعاره الجديد «تحدّ اليوم»، عن تحديث مهم وتحول في هويته المؤسسية وهدفه الاستراتيجي الشامل بصفته مؤسسة مالية كبرى تحرص على تمكين الجميع للاستمرار في تطوير مسيرتهم المالية والشخصية والمهنية الشاملة.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق، إن شعار «تحدّ اليوم» يوجه رسالة مباشرة إلى الجميع حول العالم، ممن يتطلعون إلى الحصول على التوجيه والخبرة والمساعدة من المؤسسات، مما يعكس التزام المشرق بتوفير الأدوات العملية والمهارات اللازمة لهم لتحقيق الاستفادة القصوى من أسلوب حياتهم اليومية، وطريقة تفاعلهم مع الاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل تطوراً بارزاً لحصول «المشرق» على مكانة عالمية منافسة في خضم سعي البنك الدائم لتحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي من خلال دعم تطلعات وأحلام واحتياجات جميع عملائه.

ويحث المشرق من خلال دعوته «تحدّ اليوم» الجميع في كل مكان على إطلاق رؤيتهم الشخصية للنجاح، حيث تجسد هذه الدعوة رسالة المشرق في أن يصبح البنك الأكثر تقدماً في المنطقة من خلال تبنيه نهجاً تعاونياً ورقمياً أول لبناء قطاع «الخدمات المصرفية كخدمة»، وهو نهج يتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، ليقدم أفضل وأرقى التجارب لعملائه.

وذكر الغرير، أن عبارة «تحدّ اليوم» تحدد وجهة البنك في سياق عالم رقمي سريع التغير، ومعقد أكثر من أي وقت مضى. وأشار إلى أن تأسيس علامة تجارية مؤثرة وقادرة على إحداث تغيير حقيقي، يحتاج إلى المثابرة لتحقيق التقدم والنجاح، فعندما نرتقي إلى مستوى التحديات، ونبذل جهوداً دؤوبة، فإننا نحدث تغييراً جذرياً، ونمتلك العزيمة لارتقاء سلم المجد.

من جانبه، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، إن المبادئ الكامنة وراء «تحدّ اليوم» تنبع من إيمان «المشرق» ببناء حياة رغيدة وسبل عيش أفضل من خلال العمل الجاد والابتكار، وينصب تركيزنا الأساسي على تحدي الخدمات المصرفية التقليدية الراهنة.