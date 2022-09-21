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الاقتصادي

«أبوظبي للجودة والمطابقة» يطلق هويته المؤسسية الجديدة

الكعبي خلال الإعلان عن الهوية الجديدة للمجلس (من المصدر)
22 سبتمبر 2022 01:08

أبوظبي (وام)

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أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة هويته المؤسسية الجديدة إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة عمله ومسؤولياته ضمن حكومة إمارة أبوظبي، بما يعكس رؤيته في الارتقاء بالبنية التحتية للجودة، والمساهمة في تمكين الإمارة من تحقيق التميز والريادة عالمياً. 
وقال الدكتور هلال حميد الكعبي أمين عام المجلس إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يعد انطلاقة جديدة لمسيرة عمل المجلس تجسد العمل المشترك مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق مرحلة مهمة تتطلب مضاعفة العمل لترسيخ دعائم الاقتصاد المبني على المعرفة لتعزيز تواجد الإمارة في الأسواق العالمية، من خلال تطوير بنية تحتية وفقاً للمعايير العالمية للجودة والمطابقة. 
وأضاف أن الهوية المؤسسية الجديدة للمجلس تعزز من استمرارية ممارسة وتطبيق قيمه ورسالته ورؤيته وأهدافه والتي تتحقق من خلال التعاون الفعال مع كافة الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والاتحادي من أجل ترجمة مشاريع المجلس إلى إنجازات ملموسة. 

أبوظبي للجودة والمطابقة
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