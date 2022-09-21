196.6 مليون درهم توزيعات نقدية لـ «الياه سات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية، عن توزيع أرباح مؤقتة نقدية بقيمة 196.6 مليون درهم «53.3 مليون دولار» عن النصف الأول من عام 2022، تُدفع بحلول 14 أكتوبر 2022 لجميع المساهمين المسجلين بتاريخ 30 سبتمبر 2022، وبما يعادل 8.06 فلس لكل سهم.

وتسير المجموعة بخطى ثابتة لتوزيع أرباح إجمالية لا تقل عن 393.3 مليون درهم «107.1 مليون دولار» للسنة المالية 2022، بزيادة قدرها 2% عن العام السابق، مما يؤكد التزامها بتقديم عوائد جذابة للمساهمين. وعلى هذا الأساس، يصل عائد توزيعات الأرباح السنوية إلى نسبة 5.8% لعام 2022 (بناءً على سعر إغلاق السهم البالغ 2.78 درهم إماراتي في 20 سبتمبر 2022). وفقاً لسياسة المجموعة المعتمدة، من المتوقع دفع توزيعات الأرباح الثانية والأخيرة لعام 2022 في أبريل 2023، بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية المقبلة.

وتعليقاً على ذلك، قال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة الياه سات: «منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2021، تمكنت المجموعة من الحفاظ على نموها وأظهرت مرونتها في مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. لقد حققنا أداءً قوياً من خلال النتائج المالية للنصف الأول من هذا العام، حيث سجلنا أعلى إيرادات في تاريخ المجموعة عن تلك الفترة، ونمواً واضحاً في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مع نمو صافي الأرباح. تتمتع المجموعة بوضع قوي يؤهلها لتقديم عوائد جذابة للمساهمين، وذلك بفضل التوقعات الممتازة للأرباح المستقبلية، وتجاوز الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 7.7 مليار درهم، بما يعادل 5.2 ضعف الإيرادات السنوية لعام 2021. فضلاً عن ذلك، تؤكد توزيعات الأرباح المؤقتة على التزامنا بزيادة الأرباح الموزعة سنوياً بنسبة 2% على الأقل، ونواصل عملنا للسير بخطى ثابتة لدفع توزيعات أرباح إجمالية لا تقل عن 393.3 مليون درهم للعام بأكمله».

بدوره قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «نحن ملتزمون بالسعي وراء فرص جديدة للنمو، وكلنا ثقة من أننا سنتمكن من مواصلة تحقيق القيمة على المدى الطويل، وذلك بفضل الميزانية العمومية القوية، ونموذج التشغيل المرن والقادر على التكيف، وسجل الإنجازات الحافل للمجموعة. تعتمد سياسة توزيع الأرباح على قوة التدفقات النقدية الحرة التقديرية، والتي نتوقع أن تصل هذا العام إلى ضعفي توزيعات أرباح العام بأكمله. إن قوة أعمالنا وثقتنا في الإيرادات المستقبلية ومستوى الربحية تشكلان أساساً متيناً لتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين من خلال النمو المستمر والأرباح الجذابة».

النطاق الإرشادي للإيرادات

أعلنت الياه سات في أغسطس الماضي، ومع ضمان 90% تقريباً من الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2022، عن تضييق النطاق الإرشادي للإيرادات للسنة المالية 2022، حيث رفعت المجموعة إيراداتها المتوقعة لعام 2022 إلى 1.542 مليون درهم كحد أدنى [420 مليون دولار] مع بقاء الحد الأعلى للنطاق على حاله من دون تغيير عند 1.616 مليون درهم [440 مليون دولار]، في حين لم يطرأ أي تغيير على النطاق الإرشادي للمعطيات الأخرى.