الخميس 22 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«طاقة» تحصل على تمويل لمحطة المرفأ للماء والكهرباء

مجموعة طاقة تلتزم بتأمين تمويل تنافسي للأصول لزيادة عوائد المساهمين (من المصدر)
22 سبتمبر 2022 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، عن إتمام شركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء، الشركة التي تمتلك وتدير محطة المرفأ المستقلّة لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، لعملية إعادة تمويل بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي (1.09 مليار دولار أميركي).
هذا التمويل المصرفي طويل الأجل مقوّم بالدولار الأميركي، ومن المقرّر أن يحين موعد استحقاقه بتاريخ 30 سبتمبر 2042، حيث شاركت في عملية إعادة التمويل تسع جهات مصرفيه دولية وإقليمية.
وتضم الجهات المصرفية كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين (فرع دبي)، وبنك أبوظبي الأول، وبنك KfW IPEX، وبنك Norinchukin، والبنك الأهلي السعودي وبنك شينسي، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك سوميتومو ميتسوي ترست.
وقد تمّ استخدام عائدات القرض الجديد طويل الأجل لإعادة تمويل الديون الحالية لشركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء، والتي تم إقراضها في عام 2014 كجزء من التمويل طويل الأجل مع خيار إعادة تمويله على المدى القصير، وهو نموذج تمويل شائع مؤخراً في قطاع المرافق في المنطقة.
وقال فريد العولقي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال توليد الطاقة وتحلية المياه في شركة «طاقة»: «تلتزم مجموعة طاقة بتأمين تمويل تنافسي لأصولنا لزيادة العوائد لمساهمينا وشركائنا الاستراتيجيين. تظهر الموافقة على إعادة تمويل أكثر من مليار دولار أميركي من قرض شركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء حجم العمل الجاد الذي قام به العديد من الجهات المعنية، كما أنه يؤكد الرغبة في تمويل مشاريع المرافق الكبرى في أبوظبي، والتي تتولى مجموعة طاقة إدارتها».
ومن جانبه، علّق فريديريك كلو، المدير الإداري لحلول الطاقة الحرارية والتوريد لدى شركة «إنجي» في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: «بصفتنا شركة رائدة في مجال الإنتاج المستقلّ للكهرباء وتحلية المياه في منطقة الخليج، يسرّنا في«إنجي»أن نعلن عن صفقة إعادة التمويل لمحطة المرفأ المستقلة للماء والكهرباء في أبوظبي. يدلّ ذلك على خبرتنا الطويلة ونجاحنا المستمرّ في إعادة هيكلة معاملات التمويل الضخمة والمتشعّبة لتعزيز الأمن المالي لمساهمينا، ويعكس كذلك التزامنا بتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء على مستوى المنطقة، في ظلّ تحقيق النمو الاقتصادي بما يعود بآثار إيجابية على الأفراد والبيئة».

أخبار ذات صلة
«القابضة» تبيع حصة أقلية في «طاقة»
افتتاح حديقة جديدة بمدينة المرفأ

طلب متزايد على الماء والكهرباء
قال فريدريك هالكين، المدير التنفيذي لشركة المرفأ الدولية للماء والكهرباء: «تعد محطة الماء والكهرباء في المرفأ جزءاً أساسياً من البنية التحتية للمرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تزود هذه المحطة آلاف المنازل يومياً بالكهرباء والماء. يُظهر هذا الإنجاز المالي الدور الكبير الذي تلعبه هذه الأصول في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء ويوضح أيضاً قدرة هذه المشاريع، التي تعد الأفضل في فئتها، على جذب تمويل تنافسي تجارياً».

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
المرفأ
آخر الأخبار
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
عربي ودولي
ماكرون: الهدف هو التفاوض على تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا
اليوم 13:35
ملعب جديد في الرياض بسعة 40 ألف متفرج
الرياضي
ملعب جديد في الرياض بسعة 40 ألف متفرج
اليوم 13:30
صاروخ ناسا الجديد للعودة إلى القمر يجتاز اختباراً أساسياً للتزود بالوقود
دنيا
صاروخ ناسا الجديد للعودة إلى القمر يجتاز اختباراً أساسياً للتزود بالوقود
اليوم 13:20
الإمارات تشارك بعملية «ليون فيش » باشراف الإنتربول تسفر عن مصادرة مخدرات بقيمة 700 مليون دولار
الإمارات
الإمارات تشارك بعملية «ليون فيش » باشراف الإنتربول تسفر عن مصادرة مخدرات بقيمة 700 مليون دولار
اليوم 13:11
«البطولة الفرقية» تدشن موسم «أم الألعاب»
الرياضي
«البطولة الفرقية» تدشن موسم «أم الألعاب»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©