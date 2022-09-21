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1.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

تسجيل 473 مبايعة بـ 1.15 مليار درهم (أرشيفية)
22 سبتمبر 2022 01:08

دبي (الاتحاد)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 473 مبايعة بقيمة 1.15 مليار درهم، منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 233.8 مليون درهم و418 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 913.48 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حصيان الثانية، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.
وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم، وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 145 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 120 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة، وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.
وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 90 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 211.81 مليون درهم، منها 17 رهن أراضٍ بقيمة 92.85 مليون درهم و73 رهن فلل وشقق بقيمة 118.95 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 74 مليون درهم، وأخري في منطقة منخول بقيمة 18 مليون درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 17.9 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الحبية السادسة بقيمة 7 ملايين درهم وأخري في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 6 ملايين درهم.

دبي
تصرفات العقارات
دائرة الأراضي والأملاك
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