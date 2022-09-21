«دبي الصناعية» تشارك في القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2022

دبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم عن مشاركتها في القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2022 «GMIS America»، والتي تُعقد في مدينة بيتسبرغ الأميركية من 28 إلى 30 سبتمبر 2022، وذلك ضمن الوفد الخاص المشارك بدعوة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، بهدف تعزيز فرص التجارة والتعاون المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

وبهذه المناسبة، صرّح سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم للتأجير الصناعي، والمدير العام لمدينة دبي الصناعية، قائلاً: « يشرّفنا أن ننضمّ إلى وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المشارك في القمة العالمية للصناعة والتصنيع المقرّرة في أميركا، نظراً لما تقدّمه هذه المشاركة من فرصة قيّمة لتعزيز العلاقات التجارية بين الدولتين، وبخاصة في ظلّ سعينا الدؤوب إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية».