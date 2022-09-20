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«مبادلة للطاقة» تعلن عن اكتشاف جديد للغاز بماليزيا

«مبادلة للطاقة» تعلن عن اكتشاف جديد للغاز بماليزيا
21 سبتمبر 2022 00:39

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادلة للطاقة عن اكتشافها لخزان غاز عالي الجودة في البئر الاستكشافية «تشينكيه-1» والواقعة في قطعة «اس كيه 320» قبالة سواحل منطقة ساراواك الماليزية. 
وبناءً على التقييم الأولي الذي أجرته الشركة، تم اكتشاف مكمن كبير من الغاز الطبيعي بطول يتجاوز 110 مترات في أعلى خزان الحيد الكربوني.
وقال منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: من شأن هذا الاكتشاف أن يسهم في ترسيخ مكانتنا في ماليزيا، كمشغل معتمد وموثوق يتمتع بقدرات تقنية عالية، ونظراً لتنامي الطلب على الغاز الطبيعي في جنوب شرق آسيا، فإننا نتطلع إلى الإسهام في تلبية احتياجات الطاقة لهذه المنطقة، بما يتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة إلى لعب دور نشط وفاعل في مجال تحول الطاقة».
يقع هذا الاستكشاف «تشينكيه-1» قرب حقل «بيجاجا»، وهو أحد الحقول الواقعة ضمن مشروع قطعة «اس كيه 320» الذي شهد مؤخراً بدء الإنتاج الناجح للغاز بكميات تجارية. وفضلاً عن ذلك، فقد سجل حقل «بيجاجا» أيضاً اكتشاف تريليون قدم مكعبة إضافية من الغاز الطبيعي، وفق ما أظهرته نتائج ما بعد الحفر التي أكدت وجود خزان أكبر وأعلى جودةً من الغاز الطبيعي.
وبناءً على المكانة المرموقة التي تحظى بها شركة مبادلة للطاقة في ماليزيا، ستعزز هذه النتائج استراتيجية الشركة التي تتطلع لتوسيع تركيزها على الغاز الطبيعي كوقود رئيس في تحول الطاقة.

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استكشافات ناجحة
منذ دخولها السوق الماليزية في 2010، نجحت مبادلة للطاقة في التوصل إلى ستة اكتشافات للغاز، بنسبة نجاح قدرها 75%، لتتفوق بذلك على متوسط نسبة نجاح الاستكشافات في القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن مبادلة للطاقة هي المشغل أيضا لمشروع قطعة «اس كيه 320»، حيث تبلغ نسبة حصتها 55% في عقد مشاركة الإنتاج. وتعود ملكية النسبة المتبقية البالغة 45% لشركتي بتروناس شاريجالي وساراواك شل برهارد.

مبادلة للطاقة
الإمارات
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