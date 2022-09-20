«أبوظبي الإسلامي» يستهدف مضاعفة أرباحه بحلول 2025

أبوظبي (وام)

قال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن المصرف يعمل على تحديد مجالات نمو جديدة وتوسيع الاستثمار بهدف تحقيق نتائج مالية أكبر في ظل مساعيه لمضاعفة أرباحه ضمن استراتيجية المصرف لعام 2025، مشيراً إلى أن الوضع المالي القوي للمصرف يتيح له الاستمرار في دعم المتعاملين الأفراد والشركات والاقتصاد الإماراتي لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار. وأضاف العوضي أن المصرف لديه العديد من الفرص المهمة للنمو في الوقت الذي يواصل فيه مساعيه لفتح آفاق جديدة أمام قطاع الخدمات المصرفية الإماراتي، والارتقاء بقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المصرف يمتلك جميع المقومات التي تمكنه من توسيع نطاق أعماله وتقديم خدماته للعملاء.

وأشار إلى أن المصرف حقق نمواً قوياً بنسبة 30% في صافي أرباحه خلال النصف الأول. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي الإسلامي، إن المصرف يقدم خدماته حالياً لأكثر من مليون متعامل ضمن شبكته التي تضم أكثر من 60 فرعاً وأكثر من 500 جهاز صراف آلي، مشيراً إلى أن المصرف نجح في توسيع نطاق قاعدة عملائه بنحو 48 ألف عميل جديد خلال النصف الأول من عام 2022.