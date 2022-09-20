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الاقتصادي

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإماراتي الفرنسي بالطاقة النووية

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
21 سبتمبر 2022 00:38

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مذكرة تفاهم مع الرابطة الفرنسية للصناعات النووية، وذلك خلال الدورة الخامسة لمبادرة «إي فيوجن» التي جمعت قطاعي الطاقة النووية في دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، بهدف مواصلة تطوير وتعزيز التعاون لدعم تطوير سلسلة الإمداد العالمية لقطاع الطاقة النووية.
ويتم تنظيم مبادر «إي فيوجن» من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالشراكة مع «بزنس فرانس»، الوكالة الفرنسية التي تتولى تعزيز نمو الاقتصاد الفرنسي على الساحة الدولية، والرابطة الفرنسية للصناعات النووية.
وتركز مذكرة التفاهم الجديدة الموقعة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والرابطة الفرنسية للصناعات النووية خلال الدورة الخامسة لهذه المبادرة على تعزيز سلسلة الإمداد المحلية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية، ودعم نمو التصنيع المحلي وتوريد المكونات والمعدات، إلى جانب تمكين تبادل أكبر للمعرفة والمهارات والخبرات.
وقال إكزافييه شاتيل السفير الفرنسي لدى الدولة: تعد فرنسا دولة رائدة في مجال الطاقة النووية، بينما تمضي دولة الإمارات قدماً في تطوير قدراتها في هذا القطاع على نحو كبير، وتأتي الأهمية الكبيرة لمبادرة (إي فيوجن) في هذا الإطار، ولا سيما أن المعارف والخبرات الفرنسية تحظى باعتراف عالمي، كما يُعد حضور الشركات الفرنسية لهذه الدورة من المبادرة دليلاً واضحاً آخر على الإمكانات المتزايدة بين البلدين.
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: منذ بداية البرنامج النووي السلمي الإماراتي التزمنا بتطوير تعاون وثيق مع قطاع الطاقة النووية العالمي، حيث أصبحت محطات براكة اليوم نموذجاً يُحتذى به في قطاع الطاقة النووية السلمية على الصعيد العالمي فيما يخص إدارة المشروع والكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، وأتى ذلك نتيجة التعاون مع الشركاء الرئيسيين في هذا القطاع على المستوى العالمي. 
ومن جهته، قال هيرفي مايلرت، المنسق الرئيسي للصناعة النووية الفرنسية: منذ عام 2019 وإطلاق مبادرة (إي فيوجن)، تم عقد شراكات ناجحة في قطاع الطاقة النووية بين الجانبين الإماراتي والفرنسي، بينما تدخل المبادرة حالياً في ديناميكية جديدة مع حوكمة مشتركة بين دولة الإمارات وفرنسا، بهدف تطوير الفرص لبلدينا والمساهمة في ضمان مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
وحضر مناقشات واجتماعات الدورة الخامسة من مبادرة»إي فيوجن» أكثر من 100 متخصص في قطاع الطاقة النووية.

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الإمارات وفرنسا
الطاقة النووية
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
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