«الثقافة والسياحة» تدعم معرض أبوظبي للطيران

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن إبرام اتفاقية لدعم معرض أبوظبي للطيران، في الثلاث نُسخ المقبلة منه وذلك من خلال المساعدة في جذب الرعاة والمشاركين وتقديم قيمة تسويقية مضافة.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: فخورون بتقديم الدعم لأحد أكثر معارض الطيران نجاحاً في المنطقة من خلال برنامج الحوافز «مزايا أبوظبي»، والذي يتيح لنا توسيع محفظتنا من الصناعات المهتمة واستقطاب قادة السوق إلى الإمارة، واستضافة الفعاليات التي تدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

من جهته، قال ديدييه ماري، المدير العام لمعرض أبوظبي للطيران: يسعدنا الإعلان عن دعم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لنسخة 2022 من معرض أبوظبي للطيران والمشاركة أيضاً في النسختين المقبلتين في عامي 2024 و2026». ومن المتوقع أن يجذب المعرض، 20 ألف زائر بمشاركة أكثر من 300 شركة. وسيقام المعرض في مطار البطين من 1 إلى 3 نوفمبر 2022.