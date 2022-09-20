«مطارات أبوظبي» تطلق مبادرة لجذب وتوظيف المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مطارات أبوظبي أمس عن إطلاق برنامج «أساس» الجديد الذي يهدف لجذب وتوظيف وتدريب الخريجين من المواطنين الذين يرغبون في الالتحاق بقطاع الطيران.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: يُعد الاستثمار في تطوير قطاع الطيران ركيزة أساسية لعملنا في مطارات أبوظبي، ويُجسّد برنامج «أساس» التزامنا الراسخ بإعداد جيل جديد من قادة قطاع الطيران الإماراتيين. ومن جانبها، قالت حنان إبراهيم العابد، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمطارات أبوظبي: يسرنا التعاون مع أفضل الجامعات في الإمارة لنُقدّم برنامج يهدف لتزويد الخريجين بالمعرفة التي تمكنهم من التفوق في مسيرتهم المهنية الجديدة بمطارات أبوظبي.