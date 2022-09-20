خالد بن كلبان: توازن العرض والطلب بالقطاع العقاري يعزز انتعاش السوق

يوسف العربي (دبي)

أكد خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»، أن السوق العقاري في الإمارات يشهد نشاطاً مطرداً من المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين مستفيداً من توازن العرض والطلب والتسهيلات التي ليس لها مثيل في الأسواق العقارية المماثلة.

وأضاف ابن كلبان في تصريحات صحفية أمس على هامش إطلاق مشروع «دانة باي» باستثمارات تصل إلى مليار درهم بإمارة رأس الخيمة، أن الطلب في السوق العقاري المحلي بات يعادل أو يتفوق على العرض بعد هدوء وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة لعدة سنوات، ما ساهم في امتصاص الفائض.

وأوضح، أن الشركات العقارية اتجهت خلال الفترة الأخيرة لإطلاق المشاريع الجديدة لمواكبة الطلب، لافتاً إلى أن كل المشاريع التي تم إطلاقها على مدار السنوات الثلاث الماضية تم بيعها بالكامل.

وأكد ابن كلبان، أن إجمالي الاستثمارات العقارية لدبي للاستثمار بلغ 14 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي عبر 4 شركات عقارية، أكبرها دبي للاستثمار العقاري صاحبة مشاريع «دانة باي»، و«تلال مردف» وفندق بمنطقة الحمرية، بالإضافة إلى 7 من قطع الأراضي القابلة للتطوير.

ولفت إلى أن نسبة إنجاز المشاريع العقارية في مجمع دبي للاستثمار بلغت 99%، بالإضافة إلى شركة «الطيف للاستثمار» التي تم تأسيسها في إمارة الفجيرة والتي سيتم افتتاح مشروعها الرئيسي في الإمارة ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى الشركة الرابعة وهي «الاستثمارية العقارية».

وأوضح أن إجمالي التدفقات النقدية في القطاع العقاري بشركة «دبي للاستثمار» تفوق مليار درهم سنوياً.

توسعات خارجية

وعلى صعيد التوسعات الخارجية، قال ابن كلبان، إن الشركة حصلت على أرض لبناء نموذج من مجمع دبي للاستثمار في «أنجولا»، حيث تم إعداد المخطط الرئيسي للمشروع، بالإضافة إلى وجود مناقشات لتطوير مشاريع مماثلة في أبوظبي ومصر والمغرب والسعودية.

وأكد أن الأشهر الستة الأولى من عام 2022 شهدت زيادة في أرباح شركة «دبي للاستثمار» بنسبة 20% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2021 متوقعاً استمرار هذا الزخم خلال الربع الثالث.

ولفت إلى أن التخارج من شركة «إيميكول» أضاف لأرباح الشركة نحو مليار درهم ما ينعكس على أرباح الشركة في الربع الثالث من العام.

وقال إن الشركة تتمتع بموقف مالي قوي حيث يبلغ رأسمال الشركة 12 مليار مع أصول بقيمة 22 مليار درهم، فيما يصل إجمالي المديونية إلى 5 مليارات درهم موزعة على قروض طويلة الأجل، كما تقدر السيولة النقدية المتاحة في الشركة بنحو ثلاثة مليارات درهم.

«المال كابيتال»

أكد ابن كلبان، أن شركة «دبي للاستثمار» لديها استثمارات في أكثر من 40 شركة في قطاعات العقارات، والصناعة، والاستثمارات المالية، بالإضافة إلى التأمين والتعليم والصحة.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك في الوقت الراهن مستشفيين ولديها دراسة لإضافة مستشفيين تخصصيين آخرين في دبي، ولديها مشروع للاستحواذ على المدارس عبر ذراعها الاستثمارية «المال كابيتال» منوهاً بوجود مدرستين بمجموع 600 مليون درهم، حيث ستتم إضافة مدرسة جديدة باستثمارات 500 مليون درهم قبل نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن «دبي للاستثمار» طلبت من الجهات المختصة زيادة رأس مال صندوق «المال كابيتال» من 350 إلى 700 مليون درهم، مع فتح الاكتتاب في السوق لغير المواطنين، لافتاً إلى تركيز الصندوق على الاستثمار في قطاع التعليم والصحة واللوجستيات.