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الاقتصادي

اتفاقية لبناء نظام محايد الكربون لتحلية المياه بدبي

دبي تسعى لإيجاد حلول مبتكرة لتحلية المياه (من المصدر)
21 سبتمبر 2022 00:36

دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي، اتفاقية شراكة مع شركة «ديسولينيتر بي في» (Desolenator، BV) الهولندية الناشئة، لبناء نظام مستدام محايد الكربون لتنقية وتحلية المياه بالاعتماد على تقنية الطاقة الشمسية الحرارية. ويهدف التصميم المبتكر إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 100% وتقليل تكلفة إنتاج مياه الشرب لأقل من 2 سنت أميركي للتر الواحد. وفي إطار الاتفاقية، تم تركيب محطة تجريبية لتحلية المياه في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية تصل إلى 1000 لتر يومياً من مياه الشرب.

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وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة حالياً 490 مليون جالون يومياً، ووفقاً لاستراتيجية الهيئة، فإن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030 سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه.
وأشار إلى أن التعاون مع شركة «ديسولينيتر» لبناء نظام مستدام صفري الانبعاثات لتحلية وتنقية المياه، ينسجم مع جهود الهيئة المتواصلة لإيجاد حلول استباقية رائدة مستدامة ومبتكرة لتحلية المياه.

تحلية المياه
الإمارات
دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
الطاقة الشمسية
سعيد الطاير
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