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الاقتصادي

«أبوظبي للفنادق» تستثمر مليار درهم لتطوير منتجع برأس الخيمة

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
21 سبتمبر 2022 00:37

دبي (الاتحاد)

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كشفت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، عن استثمار أكثر من مليار درهم لتطوير منتجع فندقي في مشروع جزيرة المرجان، في إمارة رأس الخيمة بطاقة ألف غرفة فندقية. وكشفت الشركة التي تعمل في مجال تشغيل الفنادق وخدمات إدارة الوجهات والتموين والجولات السياحية والنقل، عن استحواذها على قطعة أرض رئيسية في مشروع جزيرة المرجان التابع لشركة «مرجان» في إمارة رأس الخيمة لتطوير المنتجع الفاخر المطل على مياه الخليج العربي والمقام على مساحة مليون قدم مربعة.
وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: تكمن قوة رأس الخيمة في اقتصادها المتنوع وتركيز قيادتها على تشجيع أنشطة التجارة والسياحة والضيافة والتصنيع. وتمكنت الإمارة على مر السنين من ترسيخ سمعة مرموقة كمركز رائد للاستثمار والضيافة والسياحة. 
من جانبه، قال الشيخ أحمد الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أبوظبي الوطنية للفنادق»: يمثل هذا الاستثمار فرصة مميزة لتوسيع نطاق أعمالنا وتعزيز مكانتنا في الإمارات الأخرى».
بدوره قال خالد أنيب، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي الوطنية للفنادق»: واثقون بأن استثمارنا في رأس الخيمة سيحقق عوائد قوية لمساهمينا وسيعزز مكانة دولة الإمارات، كوجهة رائدة للسفر والضيافة.

شركة أبوظبي الوطنية للفنادق
الإمارات
رأس الخيمة
جزيرة المرجان
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