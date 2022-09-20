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«اتحاد الغرف» يبحث فرص الاستثمار مع «البولندية للاستثمار»

حميد بن سالم مع وفد الوكالة البولندية (الاتحاد)
21 سبتمبر 2022 00:31

دبي (الاتحاد)

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بحث اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، مع الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، الفرص الاستثمارية المشتركة التي تخص القطاع الخاص في كلا البلدين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مكتب اتحاد الغرف بدبي بين حميد محمد بن سالم الأمين العام للاتحاد، وجاروسلو العباس خبير الوكالة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين اتحاد غرف الإمارات والوكالة، وتوسيع العلاقات القائمة بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره البولندي، لاسيما في مجال تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة وتبادل المعرفة، إضافةً إلى ربط مجتمعات الأعمال في كلا البلدين. وأكد ابن سالم حرص غرف التجارة والصناعة في الدولة على تعزيز علاقاتها بشكل أفضل لدعم التوسع العالمي للشركات البولندية عبر الإمارات، لاسيما أن بولندا تعد أحد الشركاء التجاريين البارزين للإمارات. وقال: نتطلع من خلال مجلس الأعمال الإماراتي البولندي إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة.

اتحاد الغرف
الإمارات
اتحاد غرف التجارة والصناعة
بولندا
الاستثمار
حميد بن سالم
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