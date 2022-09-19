الإمارات تقفز للمرتبة الثامنة عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

رشا طبيلة (أبوظبي)

قفزت الإمارات العام الماضي إلى المرتبة الثامنة عالمياً في حجم إنفاق السياح الدوليين فيها، مقارنة بالمرتبة العاشرة في عام 2019، بحسب البيانات الاقتصادية لمجلس السفر والسياحة العالمي.

وأشارت البيانات إلى أن حجم إنفاق السياح الدوليين في الإمارات بلغ عام 2021 نحو 67.5 مليار درهم (18.4 مليار دولار)، مقارنة مع 45.4 مليار درهم في عام 2020؛ أي بنمو 48%، في وقت بلغ فيه الإنفاق من السياح المحليين على السياحة داخل الدولة عام 2021 نحو 33.2 مليار درهم، مقارنة مع 27.2 مليار درهم عام 2020 بنمو 22%، بينما بلغ في عام 2019 نحو 43.4 مليار درهم. وبحسب المجلس، سجلت الإمارات ثالث أسرع تعافٍ ونمو في القطاع السياحي بالمنطقة عام 2021 بنمو 41% في مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الإجمالية بالناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2021 إلى 6.4%، ما يعادل 99.1 مليار درهم، مقارنة مع 4.6% في عام 2020؛ أي ما يعادل 70.3 مليار درهم.

وبحسب قائمة الـ 20 دولة التي سجلت أعلى إنفاق للسياح بالعالم في 2021، حلت فرنسا في المرتبة الأولى في حجم إنفاق السياح الدوليين في 2021، تليها الولايات المتحدة الأميركية ثم إسبانيا، تليها تركيا ثم ألمانيا، تليها إيطاليا ثم المكسيك، تليها الإمارات، ثم اليونان تليها قطر ثم الصين، فالبرتغال بعدها هولندا، ثم النمسا، فسويسرا. وبلغ إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي وفرها قطاع السفر والسياحة عام 2021 نحو 644.3 ألف وظيفة، مقارنة بـ 585.4 ألف في عام 2020 بنمو 10%، أي أن القطاع أَضاف نحو 59 ألف وظيفة عام 2021 مقارنة بعام 2020.