«موانئ أبوظبي» تطلق «مجموعة كيزاد»

أبوظبي (وام)

أطلقت مجموعة موانئ أبوظبي، «مجموعة كيزاد» - KEZAD GROUP - وذلك في إطار استراتيجيتها لتوحيد عروض خدمات المدن الاقتصادية والمناطق الحرة وتعزيز نموها، وتعزيز مسيرة التطور الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة صناعية رائدة في المنطقة. وتأتي الخطوة في أعقاب الدمج الناجح لكل من مدينة خليفة الصناعية أبوظبي «كيزاد»، والمناطق الاقتصادية المتخصصة «زونزكورب» تحت مظلة مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «مجموعة كيزاد» التي تتكون من 12 منطقة اقتصادية تمتد على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً، من ضمنها 100 كيلومتر مربع كمنطقة حرة. ويهدف تأسيس «مجموعة كيزاد» إلى توفير المزيد من الفرص للمستثمرين الباحثين عن منظومة عمل تساعدهم على تبسيط جميع مراحل سلسلة التوريد الخاصة بأعمالهم، إذ يسهم دمج إمكانات جميع الأصول التابعة لها في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتوفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات للشركات والمستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتضم «مجموعة كيزاد» ما يزيد على 300 ألف متر مربع من المستودعات اللوجستية الجاهزة، وأكثر من 40 مجمعاً سكنياً للموظفين بسعة 450 ألف سرير في كل من مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، من بينها مرافق سكنية بسعة 77 ألف سرير يتم تشغيلها من قبل «مجموعة كيزاد».

تنافسية عالمية

من جانبه، قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي - المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي: سعداء بتوحيد الخدمات ومنظومات الأعمال التي تحتاج إليها الشركات من خلال إطلاق مجموعة كيزاد ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والتي تمكّن الشركات من تحقيق النمو والازدهار في ظل ظروف التنافسية العالية التي يشهدها السوق في الوقت الراهن».

صناعات وطنية

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي، «مجموعة كيزاد»: تضطلع «مجموعة كيزاد» التي نعلن عن إطلاقها اليوم بإدارة أكبر مركز للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، كما أنها تعد أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتخصصة والمدن السكنية للموظفين في دولة الإمارات.

النمو المستدام

أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي التزام المجموعة بدفع النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وذلك انطلاقاً من إدراكها التام للدور المحوري الذي يؤديه هذا النمو في تحقيق منافع اقتصادية وطنية كبيرة.

وقال: إطلاق «مجموعة كيزاد» التي تضم تحت مظلتها جميع أصول المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لنا، يسهم بشكل لافت في تمكيننا من التوسع في بناء منظومة عمل متخصصة تدعم القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وتعزز قنوات الربط بأهم الأسواق العالمية، فضلاً عن فتح الباب أمام تبني المزيد من التقنيات الحديثة والمتكاملة، وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري».

وأضاف: «توفر لنا المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي عائدات ملموسة من العقود طويلة الأجل مع متعاملينا.