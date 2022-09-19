«غرفة عجمان»: تنوع الفرص الاستثمارية عزز مكانة الإمارة عالمياً

عجمان (وام)

أكد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة «غرفة عجمان»، أن تنوع الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات عزز من مكانة الإمارة الإقليمية والدولية في استقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال، مشيداً بمعدلات النمو اللافتة لاقتصاد عجمان وجهود كافة الجهات المعنية للارتقاء بتنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022، بحضور حمد راشد النعيمي والشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائبي رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مقر غرفة عجمان.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة في تطوير خدمات الغرفة وتنويع المبادرات والمشاريع لخدمة مجتمع الأعمال في الإمارة، تحقيقاً لأهداف الغرفة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال وتوفير ممكنات التنافسية والريادة.

وأكد الأعضاء أهمية إطلاق خدمات استباقية تعزز جاهزية غرفة عجمان للمستقبل وزيادة المساهمة في جاذبية وتنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية للإمارة. وتمت مناقشة سبل تعزيز دور غرفة عجمان في تنمية التجارة عبر تنظيم الملتقيات وتنويع المشاركات في المعارض الدولية المتخصصة.