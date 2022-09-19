الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«غرفة عجمان»: تنوع الفرص الاستثمارية عزز مكانة الإمارة عالمياً

«غرفة عجمان»: تنوع الفرص الاستثمارية عزز مكانة الإمارة عالمياً
20 سبتمبر 2022 00:03

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج ومبادرات الهلال الأحمر

أكد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة «غرفة عجمان»، أن تنوع الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات عزز من مكانة الإمارة الإقليمية والدولية في استقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال، مشيداً بمعدلات النمو اللافتة لاقتصاد عجمان وجهود كافة الجهات المعنية للارتقاء بتنافسية وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة. 
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2022، بحضور حمد راشد النعيمي والشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائبي رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مقر غرفة عجمان. 
واطلع أعضاء مجلس الإدارة على الجهود المبذولة في تطوير خدمات الغرفة وتنويع المبادرات والمشاريع لخدمة مجتمع الأعمال في الإمارة، تحقيقاً لأهداف الغرفة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال وتوفير ممكنات التنافسية والريادة. 
وأكد الأعضاء أهمية إطلاق خدمات استباقية تعزز جاهزية غرفة عجمان للمستقبل وزيادة المساهمة في جاذبية وتنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية للإمارة. وتمت مناقشة سبل تعزيز دور غرفة عجمان في تنمية التجارة عبر تنظيم الملتقيات وتنويع المشاركات في المعارض الدولية المتخصصة. 

غرفة عجمان
عجمان
الإمارات
عبدالله المويجعي
آخر الأخبار
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
الرياضي
درويش يستعيد ذكريات «الإعصار» بالتألق مع «الملك»
اليوم 14:30
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
دنيا
«دبي للثقافة» تعقد شراكة تعاون مع «بولغري»
اليوم 14:25
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
الإمارات
الشعبة البرلمانية تؤكد على النهج الثابت للإمارات في خدمة الإنسانية
اليوم 14:20
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
دنيا
«ليجولاند دبي».. 365 يوماً من المرح
اليوم 14:18
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج ومبادرات الهلال الأحمر
اليوم 14:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©