منصة رقمية جديدة للمدفوعات الحكومية برأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد)

وقع كل من بنك أبوظبي الأول وشركة «ماغناتي» Magnati اتفاقية شراكة مع حكومة رأس الخيمة لتأسيس منظومة مدفوعات رقمية حديثة، تدعم رؤية الإمارة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي. وسيتم إطلاق منصة «راك باي RAKPay» المتكاملة لتكون نقلة نوعية نحو تطوير أدوات تحصيل عائدات الجهات الحكومية، عبر حل تقني شامل يستند إلى تحسين وتبسيط تجربة المتعاملين لما سوف تضيفه المنصة الرقمية الجديدة في زيادة عدد قنوات وخدمات الدفع، من خلال قبول سداد الرسوم بمختلف أنواع البطاقات. وأوضح يوسف علي محمد، مدير عام دائرة المالية برأس الخيمة، أن هذه الخطوة تأتي وفقاً للأبعاد الاستراتيجية للإمارة والتوصيات الاستراتيجية لدائرة المالية لتعزيز آليات الاستدامة المالية المتوازنة في إطار ضمان الموائمة الاستراتيجية مع رؤية الإمارة بشكل أمثل، وبهدف تعزيز مقومات الحوكمة المؤسسية في إدارة المال العام والوصول لمستويات عالية من التمكين لنظام مالي قوي قادر على تعزيز تنافسية الإمارة نحو التحول الرقمي.