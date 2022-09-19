«تينيو للاستشارات العالمية» تنضم لسوق أبوظبي العالمي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة تينيو، المتخصصة في الاستشارات العالمية للرؤساء التنفيذيين، توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بافتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي لمواكبة النمو القوي في أعمال الشركة في دولة الإمارات والمنطقة. وقال بول كيري، الرئيس التنفيذي لشركة تينيو: «حققت تينيو نمواً استثنائياً في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات العشر الماضية، ونتطلع من خلال تواجدنا في سوق أبوظبي العالمي لتقديم المزيد من الدعم اللازم لعملائنا من خلال توسيع حضورنا في المنطقة، وتعزيز فريقنا من المتخصصين في الاستشارات المالية والاستشارات الاستراتيجية والاتصال المؤسسي والاستشارات الإدارية، والاستشارات المتعلقة بالمخاطر والكوادر البشرية». وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا الترحيب بانضمام تينيو، شركة الاستشارات العالمية الرائدة، إلى مجتمع الأعمال المزدهر في سوق أبوظبي العالمي. يقدم سوق أبوظبي العالمي منصة قوية وموثوقة للمؤسسات العالمية الراغبة في الوصول إلى الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومحيطها.

ونحن على ثقة تامة من أن وجود تينيو في أبوظبي العالمي سوف يقدم إضافة نوعية للسوق المالي من خلال خدماتها المتكاملة في مجالات الاستشارات المالية وإعادة الهيكلة والاستشارات الاستراتيجية والاتصال المؤسسي والاستشارات المتعلقة بإدارة المخاطر».