انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس ISO في أبوظبي
انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس ISO في أبوظبي
19 سبتمبر 2022 11:50
انطلقت اليوم، فعاليات الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس "ISO" للعام 2022 في مركز أدنوك للأعمال في أبوظبي.
وتستمر فعاليات الحدث العالمي - الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - حتى 23 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من ألفي شخص على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الدولية والخبراء والفنيين في مجال المواصفات من 163 دولة عبر المشاركة الحضورية وعبر خاصية الاتصال المرئي.
ويشارك الحضور في جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تتخللها نقاشات حول ملفات مختلفة، من أبرزها رسم خطط التقييس وتطوير معاييره.
ويعد هذا الاجتماع - الذي ينعقد للمرة الثانية في الإمارات - تأكيداً على مكانة الدولة ودعمها وتطبيقها لأفضل الممارسات الدولية في التقييس.