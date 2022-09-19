تحذير من مشكلة خطيرة في «آيفون14»

أظهرت النسخة التجريبية من نظام تشغيل iOS 16.1، بعض الخلل في تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي GPS، على هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس للعديد من المستخدمين.
وأوصى خبراء ومحللو هواتف آيفون بتجنب تحديث نظام التشغيل إلى نسخة Beta الحالية، خاصةً الذين يعتمدون على تقنية تتبع المواقع في الوقت الحالي في عاداتهم اليومية.
وتعد الأخطاء شائعة في البرامج التجريبية، ولكن هذه المشكلة تؤثر على الوظيفة الأساسية لجهاز آيفون، مما دفع بالمحللين للتحذير من الإقدام على هذه الخطوة، وفقاً لما نقله موقع "Mac Rumors".
وسيضطر مستخدمو آيفون 14 برو الذين قاموا بالفعل بتثبيت الإصدار التجريبي من iOS 16.1 إلى الرجوع إلى إصدار iOS 16.0.1 أو الانتظار حتى يعمل إصدار iOS 16.1 beta الأحدث على إصلاح المشكلة لاستعادة وظائف GPS، فيما لا يزال سبب الخلل غير واضح.
ونشر مستخدمون مقاطع فيدو أظهرت اهتزاز الكاميرا وإصدارها صوت "طحن غريب" لدى استخدامها بتطبيقات ثالثة، مثل إنستغرام وسناب تشات وتيك توك.
وقال المدون المتخصص بتغطية أخبار "آبل"، لوك مياني، في فيديو نشره عبر تويتر أظهر أن كاميرا هاتف "آيفون 14 برو ماكس" تهتز لدى استخدام سناب تشات، ما يؤثر على التقاط الصور.
وذكر موقع "ذا فيرج" أن المشكلة لا يبدو وأنها ناجمة عن تطبيق الكاميرا الخاص بآيفون، ما قد يعني أن المشكلة تتعلق ببرنامج التطبيقات الأخرى، ورجحت أن تلجأ تلك التطبيقات، إنستغرام وتيك توك وسناب تشات، إلى تطوير تحديثات برمجية خاصة تتواكب مع التعديلات التي قدمتها "آبل" في هاتفها الجديد.
وأشار "ذا فيرج" إلى أنه تواصل مع "آبل" لمعرفة ما إن كانت الشركة على علم بالمشكلة، كما توجه بالسؤال لتطبيقات إنستغرام وتيك توك وسناب تشات، حول ما إن كانت تعمل على تحديث محتمل لإصلاح الخلل، دون رد حتى كتابة الخبر.