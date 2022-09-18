«كلايم أبوظبي» مرفق سياحي وترفيهي لعشاق المغامرات

رشا طبيلة (أبوظبي)

لمحبي المغامرات والتشويق، يقدّم «كلايم أبوظبي»، المرفق الترفيهي والسياحي في جزيرة ياس، أفضل تجارب القفز الحر والتسلق الداخلي، ليكمل التجارب السياحية والترفيهية في الجزيرة لموقعه بالقرب من المدن الترفيهية الثلاث: «عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز»، ووجوده في قلب «ياس مول».

يضم «كلايم أبوظبي»، أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم وأعلى جدار داخلي للتسلق بالمنطقة، والعديد من التجارب التي تناسب الجميع، سواء كانوا من المبتدئين أو المحترفين وللأطفال من عمر ثلاث سنوات، حيث سجلت تجارب «كلايم أبوظبي» رقمين عالميين في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، هما: أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، والذي يمتاز بعرض غير مسبوق يصل إلى 10 أمتار وارتفاع 32 متراً، و«ذا ساميت»، أعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة، والذي يصل طوله إلى 42 متراً.

ويتيح النفق الهوائي الداخلي للقفز الحر للزوار فرصة التحليق عالياً في الهواء، أما أعلى جدار للتسلق الداخلي في العالم فهو ضمن خمسة جدران للتسلق متفاوتة الصعوبة تناسب جميع الفئات والمستويات، ويتضمن أعلى جدار خيارات للتسلق سواء بمساعدة حبل مثبت في أعلى الجدار، أو عبر تثبيت المتسلق للحبل بنفسه في مواقع متعددة في طريقه نحو قمة الجدار.

فريق التدريب

ويوفر فريق التدريب المؤهل في «كلايم أبوظبي» أفضل مستويات التوجيه والإرشاد للضيوف من جميع الأعمار (3 سنوات وما فوق للقفز الحر و4 سنوات للتسلق)، وخلال جميع مراحل القفز والتسلق للارتقاء بمهاراتهم نحو المستوى التالي، سواء عند الانتقال نحو مستوى القفز الحر أو التسلق الأكثر تقدماً، ويضم فريق «كلايم أبوظبي» مدربي تسلق ذوي خبرة واسعة، يقومون بتحديد مستوى الضيوف ومساعدتهم في اختيار التجربة الأنسب لهم اعتماداً على مستوى كفاءتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار نمط التسلق المفضل للضيوف (التسلق دون حبال، أو باستخدام جهاز البيلاي، أو بنمط «توب روب»، أو التسلق القيادي).

ولتقديم تجربة متكاملة، يضم «كلايم أبوظبي» متجراً يضم تشكيلة واسعة من الهدايا والتذكارات والأكسسوارات الرائعة، ومرافق لاستضافة الفعاليات الخاصة، مثل حفلات أعياد الميلاد والمناسبات الخاصة.

جوائز السفر العالمية

وحصد المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي في العام نفسه لقب «أفضل مرفق ترفيهي جديد للمغامرات/ الرياضة» من قبل جوائز «جلوبال براندز». وفي عام 2020، فاز «كلايم أبوظبي» بجائزة «المرفق السياحي الرائد في الشرق الأوسط» من جوائز السفر العالمية، كما فاز أيضاً بلقب «أفضل مركز ترفيهي عائلي»، ضمن جوائز «بارك وورلد العالمية للتميز»، ولقب أفضل مرفق للياقة البدنية «من قبل جوائز واتس أون».

جدران التسلق

وتتيح الوجهة للمتسلقين اختيار أربعة مستويات مصممة خصيصاً لتحسين مهاراتهم وخبراتهم، مع دورات تدريبية للتسلق بنمط «توب روب» أو التسلق الريادي، وتأهيلهم للوصول إلى المستويات التالية.

وتفصيلاً، حول جدران التسلق، يُعد جدار «ذا بولدر» خاصاً للمبتدئين بارتفاع 3 أمتار يتيح لهم صقل مهاراتهم، أما جدار الإحماء فهو خيار مثالي للهواة الجدد يمكّنهم من تعزيز مهاراتهم والاستعداد للمستوى التالي من تجربة التسلق، حيث يصل ارتفاع الجدار إلى 6 أمتار، ويتيح للضيوف فرصة مثالية لاعتياد استخدام جهاز «البيلاي» على ارتفاع منخفض.

وفي ما يتعلق بجدار التسلق للمستوى المتوسط، فيبلغ ارتفاعه ضعف ارتفاع جدار المبتدئين تقريباً، ويتيح تحديات أكثر صعوبة للراغبين في صقل مهاراتهم، كما أنه مزود بجهاز «البيلاي»، ويتيح التسلق بنمط «توب روب».

أما جدار التسلق للمستوى المتقدم، فيرتفع مسافة 22 متراً، ويتيح للمتسلقين الخبراء تحدياً شائقاً، حيث يمكّنهم من تجربة أنماط التسلق المختلفة، مثل التسلق الريادي و«توب روب» استعداداً لجدار «ذا ساميت» الذي تم تصميمه خصيصاً لذوي الخبرة والشجاعة، ليكون أعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة أي قرابة ضعف ارتفاع جدار المستوى المتقدم، وهو مجهز ليتم تسلقه بنمط «توب روب» والتسلق القيادي، كما يمكن للمبتدئين تجربته كسائر الجدران.

القفز الحر

وحول تجربة القفز الحر الداخلي، يقدم «كلايم أبوظبي» ثلاثة مستويات للقفز الحر، ما يتيح لجميع الضيوف التحليق في الهواء سواء كانوا مبتدئين أو محترفين أو يخوضون هذه التجربة للمرة الأولى، مع وجود مدربين مؤهلين لتعريفهم بتقنيات التحكم بأجسامهم وتدابير السلامة، حيث زود النفق الهوائي بأربعة أضعاف عدد المراوح المتوافرة في أنفاق القفز الحر التقليدية، ويرافق المدربون الضيوف طوال الوقت داخل نفق القفز الحر.

وفي ما يتعلق بالتذاكر، يمكن شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني ل«كلايم أبوظبي» أو بالاتصال على خدمة «ياس كونسيرج» يومياً بين الساعة 8:00 صباحاً ولغاية الساعة 8:00 مساءً.

ويقدم «كلايم أبوظبي» عادة مبادرات وتجارب مختلفة، منها إطلاق ل«نادي الطيران للصغار» مع بدء الموسم الدراسي، حيث يتيح لضيوفه الصغار من عشاق الحماس والمغامرات البدء بهواية جديدة وتنمية مهاراتهم في الطيران، فبانضمامهم إلى هذا النادي يتم توفير فرصة فريدة لهم لاكتساب مهارات الطيران الداخلي على يد مدربين معتمدين، ويمكن للأطفال الصغار من عمر 14 سنة تعلم مهارات الطيران من خلال التسجيل في عضوية النادي الذي يوفر جلسات تدريب فردية مع المدرب، تتضمن شرحاً مفصلاً للتقنيات والمبادئ المختلفة التي تمكنهم من الاستمتاع بتجربة طيران داخلي مميزة.

جزيرة ياس

تقدّم جزيرة ياس من موقعها المميز على شواطئ أبوظبي على بعد 20 دقيقة من مركز المدينة، و50 دقيقة فقط من دبي، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية المميزة، بدايةً من المدن الترفيهية الحاصلة على جوائز، مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وصولاً إلى وجهات الجذب المذهلة مثل «كلايم أبوظبي»، وجهة المغامرات التي حطمت الأرقام القياسية، وحلبة مرسى ياس، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، ما يتيح للزوار الاستمتاع بعالم مليء بخيارات الترفيه المتنوعة في الجزيرة التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً. كما تقدم جزيرة ياس تجارب تسوق عالمية المستوى في «ياس مول»، أضخم مركز تسوق في أبوظبي، وخيارات طعام غنية في واجهة «ياس باي» البحرية، وجهة الجذب المتميزة والنابضة بالحياة في أبوظبي، إضافة إلى فرص ممارسة الأنشطة الرياضية في ملعب «ياس لينكس أبوظبي للجولف» الحاصل على جوائز. وتستضيف الجزيرة باقةً من الفعاليات الموسيقية والترفيهية والعائلية المذهلة على مدار العام. كما تحتضن مجموعةً من الفنادق الفاخرة، ومسارح داخلية وخارجية، مثل «وايت أبوظبي»، و«الاتحاد أرينا»، والتي تم تزويدها جميعها بباقة من الخدمات التي تلبي احتياجات الزوار، وتربط جميع هذه المعالم ببعضها بعضاً.