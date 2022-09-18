اجتماع المنظمة الدولية للتقييس ينطلق اليوم بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس «ISO» لعام 2022، في مركز أدنوك للأعمال في أبوظبي.

وتنعقد مجريات هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر، بمشاركة أكثر من ألفي شخص، على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الدولية والخبراء والفنيين في مجال المواصفات من 163 دولة عبر المشاركة الحضورية والمشاركة عبر خاصية الاتصال المرئي.

ويشارك في هذا الاجتماع عددٌ من كبار المسؤولين في دولة الإمارات، من مختلف الجهات الحكومية والخاصة إلى جانب قيادات الوزارة، وذلك من خلال مشاركة معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأولريكا فرانك، رئيسة المنظمة الدولية للتقييس «ISO»، وسيرجيو موهيكا، الأمين العام للمنظمة، والدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى شخصيات دولية وإقليمية ومحلية.

ويشارك الحضور في جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، تتخللها نقاشات حول ملفات مختلفة، من أبرزها رسم خطط التقييس وتطوير معاييره، حيث يُعد هذا الاجتماع الذي ينعقد للمرة الثانية في دولة الإمارات، تأكيداً على مكانة الدولة ودعمها وتطبيقها لأفضل الممارسات الدولية في التقييس.

وتولي دولة الإمارات ملف البنية التحتية للجودة، أهمية استثنائية، حيث أصدرت نحو 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية إماراتية في المجالات ذات الصلة بقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات المستقبل، وفي القطاعات الأخرى الإنتاجية والخدمية، مثل الصحة والتعليم والبناء والأغذية والزراعة ونظم الإدارة، وغيرها من القطاعات التي تُعد الأكثر حيوية واستشرافاً للمستقبل.

الجلسات الرئيسية

وتشهد بعض الجلسات الحوارية المقررة مناقشة ملفات مهمة، من بينها موضوع «تقارب التقنيات وتعاون الشباب»، حيث سيلقي عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الكلمة الرئيسية خلال هذه الجلسة، وتهدف هذه الجلسة، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى تسليط الضوء على أهمية انخراط الشباب في منظومة التقييس وتوليهم القيادة في هذا المجال من خلال المشاركة الفعالة في عملية إعداد المواصفات، وضمان مواكبتها للتطور التكنولوجي.

كما يشارك أيضاً في جلسة بعنوان «هل أطلق كوفيد التحول الرقمي لأنشطة تقييم المطابقة؟» لاستكشاف سبل الاستفادة المثلى من التحول الرقمي لأنشطة تقييم المطابقة لما فيه المصلحة العامة، وسوف تشارك في هذه الجلسة أمينة أحمد، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، ورئيس الجهاز العربي للاعتماد، إضافةً إلى مشاركة البروفيسور بافيل كاستكا من جامعة كانتربري، وإيف كريستين جادزيكوا، الرئيس التنفيذي لخدمات الاعتماد للمجتمع الإنمائي لجنوب أفريقيا «سادكاس».

167 دولة

تضم المنظمة الدولية للتقييس، ومقرها مدينة جنيف في سويسرا 167 دولة في عضويتها، ولديها أكثر من 340 لجنة فنية في مختلف المجالات. وتشكل المنظمة جسراً حيوياً بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المواصفات القياسية الدولية، حيث سيشارك في الاجتماع ممثلو دول عن 123 عضواً، و31 مراقباً.

البنية التحتية للجودة

تركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز دور منظومة البنية التحتية للجودة، وتهدف إلى حماية المستهلك والبيئة ودعم الاقتصاد، والتركيز على عملية تسهيل التجارة وتبادل التكنولوجيا بين البلدان من خلال مواءمة المواصفات القياسية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، حيث تعد الوزارة العضو الممثل للدولة في المنظمة الدولية للتقييس، باعتبارها تتولى مهام جهاز التقييس الوطني للإمارات والمسؤول عن إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الإماراتية من خلال اللجان الفنية الوطنية.

ويقام هذا الحدث برعاية شركاء الوزارة من القطاعين الحكومي والخاص كالشركات والمؤسسات الإماراتية الرائدة، أبرزها شركة حديد الإمارات وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة الفطيم، ومجموعة الاتحاد للطيران، إضافة إلى مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ودائرة الطاقة - أبوظبي.