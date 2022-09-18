506 ملايين درهم التجارة بين الإمارات وبولندا

تعد بولندا الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات في منطقة أوروبا الشرقية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية نحو 506 ملايين درهم خلال عام 2021، بنمو 64% مقارنة مع عام 2020، في حين بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية للسوق البولندي نحو 242 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022، بزيادة 13%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حسب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.

وأكد معاليه، خلال لقاءاته مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة البولندية، والتي عقدت على هامش أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بالعاصمة وارسو، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا راسخة وقوية، وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، بما أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وتكثيف العمل المشترك، وبما يتماشى مع الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين.



وأضاف معاليه: يمتلك البلدان فرصاً واعدة لزيادة التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر أن إجمالي إعادة التصدير الإماراتي لبولندا تجاوز 415 مليون درهم خلال العام الماضي، بنمو 67%، مقارنة بعام 2020، وحقق إجمالي إعادة التصدير من الإمارات إلى لأسواق البولندية نحو 250 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022، بزيادة 105%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وفي هذا الإطار، عقد معالي ثاني الزيودي، اجتماعاً ثنائياً مع معالي إيرينوس زيسكا، وزير الدولة المفوض الحكومي لمصادر الطاقة المتجددة في بولندا، لدراسة إمكانية إقامة مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وتطوير وتبادل أفضل الخبرات والممارسات لتحسين كفاءة وفعالية الأداء لقطاع الطاقة في البلدين، وعلى رأسها التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مجال الطاقة المتجددة.

التبادل التجاري للسلع الغذائية

وناقش معالي ثاني الزيودي، في اجتماع آخر مع معالي ريسزارد بارتوسيك، وزير دولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندية، سبل تعزيز التعاون لزيادة التبادل التجاري بين البلدين في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية، بما يضمن انسيابية السلع والمنتجات في أسواق البلدين، وبما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للبلدين في تنفيذ خطط الأمن الغذائي وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية.



الاستثمارات المباشرة

وفي نفس السياق، عقد معالي ثاني الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع سعادة بافيل يابونسكي، وكيل وزارة الخارجية البولندية لشؤون التعاون الاقتصادي والتنموي، لبحث آليات وخطط جديدة تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين ومجتمعي الأعمال الإماراتي والبولندي، بما يخدم المصالح المشتركة ورؤية وتطلعات البلدين.



قطاعات الاقتصاد الجديد

وفي إطار تعزيز رؤية الدولة نحو الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، التقى معالي ثاني الزيودي، كرزيستوف درايندا، رئيس الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، وجان ويرنيكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأغذية الوطنية الدولية البولندية، وممثلين عن صندوق التنمية البولندي، وبنك التنمية الوطني البولندي، ومكتب محافظة سيليزيا، لمناقشة فرص الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية.

إلى ذلك، زار معاليه الشركة البولندية «Asseco Group» المتخصصة في تطوير البرمجيات والتكنولوجيا، لدعوتها للانضمام لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة «NEXTGEN FDI»، والاستفادة من المميزات والممكنات التي توفرها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات.