نشاط سياحي مرتقب يرفع إشغال فنادق بالإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

زخم سياحي مرتقب، تشهده الإمارات مع قرب بدء الموسم الشتوي مدعوماً بعدة عوامل جذب تسهم في زيادة معدلات إشغال فنادق تفوق 90%، منها فعاليات وأحداث ضخمة سيكون لها أثر كبير في ارتفاع عدد السياح بالربع الأخير من العام الجاري، من بينها مونديال كأس العالم 2022 في قطر الذي يستقطب العديد من مشجعي الفرق وأعضاء الفرق الرياضية إلى الإمارات مع تقديم تسهيلات وخدمات لهم، إضافة إلى القرية العالمية و«الفورمولا 1» وغيرها، إلى جانب معارض ومؤتمرات عالمية متعلقة بقطاعات مهمة مثل «جيتكس» و«أديبك»، فضلاً عن اعتدال الطقس وجاذبية المرافق السياحية الترفيهية والمهرجانات والفعاليات العائلية المستمرة.

وحسب بيان لمجلس دبي الرياضي مؤخراً، ستكون الإمارات وجهة مفضلة لقرابة مليون متفرج من الذين حجزوا تذاكر حضور المباريات لمونديال 2022 في قطر، الذين قرروا الإقامة في الدولة مع توفر أكثر من 40 رحلة يومية من دبي إلى العاصمة القطرية، وستكون الإمارات وجهة مفضلة لعدد من منتخبات النخبة التي ستزور العاصمة أبوظبي وإمارة دبي لإقامة معسكرات تدريبية وخوض مباريات ودية قبل التوجه للعاصمة القطرية للمشاركة في المونديال. وأعلنت الإمارات مؤخراً عن منح حاملي بطاقة «هيا» المخصصة لمشجعي كأس العالم تأشيرة سياحية متعددة الدخول وتخفيض رسوم التأشيرة وإمكانية تمديدها.

وفرة الفنادق والأسعار المناسبة

يقول مصطفى طنطاوي مدير العمليات في فندق باب القصر بأبوظبي: «نشهد ارتفاعاً في الطلب بشكل كبير خلال الربع الأخير من العام الجاري، لا سيما خلال شهري أكتوبر ونوفمبر مع انطلاق فعاليات ومعارض كبرى مثل «أديبك» و«الفورمولا 1»، إضافة إلى كاس العالم في قطر حيث يتوقع وصول بعض الفرق الرياضية للدولة قبل بدء البطولة لعمل معسكرات تدريبية، فضلاً عن المشجعين الذين سيختارون الإقامة في أبوظبي لقربها من الدوحة ووفرة الفنادق والأسعار المناسبة واعتدال الطقس وزيادة عدد رحلات الطيران».

وتوقع طنطاوي أن يتجاوز متوسط إشغال الفندق 90% مدعوماً بمشجعي وفرق كأس العالم والسياح القادمين من أوروبا وآسيا مثل كوريا واليابان وروسيا للاستمتاع باعتدال الطقس.

ويضيف: «نتوقع الرجوع لمستويات العام 2019 مع النشاط السياحي المرتقب للربع الأخير من العام».

توقعات متفائلة

ويقول سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع لروتانا للفنادق: «تشهد الفترة المقبلة زخماً سياحياً كبيراً ونمواً في الأداء الفندقي في الإمارات مدعوماً بعوامل كثيرة، على رأسها بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستعزز الطلب على الفنادق في الإمارات والمنطقة».

وتوقع أن تسجل فنادق روتانا بالإمارات معدلات إشغال تفوق 90% للربع الأخير من العام الجاري».

ويؤكد الأسمر: «يشهد قطاع السياحة اليوم ازدهارا أكثر من أي وقت مضى، حيث شهدنا نمواً ملحوظاً في إيرادات الغرف المتوفرة في فنادقنا بالإمارات بمعدلاتٍ تجاوزت الأداء في فترات سابقة».

ويضيف: «نواصل مسيرتنا نحو أداء إيجابي في جميع الفنادق، وتوقعات متفائلة للغاية لمستقبل القطاع في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل». وفي السياق نفسه، تقول منى عوني مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق أكور دبي: «نتوقع زخماً سياحياً نشطاً في الإمارات للموسم المقبل، لا سيما في الفترة بين نهاية سبتمبر الجاري حتى نهاية العام، مدعوماً بكأس العالم 2022 الذي من المتوقع أن تستقطب فنادق الإمارات خلال فترة انعقاده الكثير من المشجعين والفرق، إضافة إلى الفعاليات والمواقع السياحية الجاذبة».

وتضيف: «التسهيلات التي تقدمها الإمارات للتأشيرات السياحية، واعتدال الطقس والفعاليات والخدمات عالية المستوى والمرافق، تسهم جميعها في تعزيز النشاط السياحي والعودة لمستويات العام 2019».

وتقول: «نتلقى حجوزات كثيرة من الأسواق الأوروبية والخليجية بشكل رئيسي، لا سيما من السعودية والكويت».

15 % نمو الطلب السياحي

توقع علاء العلي الرئيس التنفيذي لـ«نيرفانا» للسفر والسياحة، نمو الطلب السياحي بنسبة تصل إلى 15% بالربع الأخير من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن الأسواق الرئيسية المعروفة، إلى جانب زيادة الطلب من أسواق غير تقليدية مثل شمال أميركا وأميركا الجنوبية.