الأسهم الأميركية تسجل أكبر خسائر خلال 3 شهور

شريف عادل (واشنطن) استمعت الأسواق لتحذيرات راج سوبرامانيام، الرئيس التنفيذي لعملاق شركات الشحن فيديكس، من اقتراب الاقتصاد العالمي من الدخول في ركود، عقب نهاية تعاملات يوم الخميس، فاكتست مؤشرات الأسهم الأميركية باللون الأحمر منذ اللحظة الأولى من جلسة يوم الجمعة، لتكمل أسوأ أسابيع مؤشري ناسداك وإس آند بي 500 منذ شهر يونيو الماضي، بينما ما زال البعض ينتظر المزيد من الخسائر. ورغم مكاسب الساعة الأخيرة، أنهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة تعاملات أمس بخسارة، عمقت خسائرها الأسبوعية التي تجاوزت 5.5% لمؤشر ناسداك، و4.8% لمؤشر إس آند بي 500، بينما اكتفى مؤشر داو جونز بخسارة 4.1% من قيمته.

ارتفاع التضخم

وبدأت خسائر الأسبوع يوم الثلاثاء «الأسود»، في أعقاب إعلان مكتب العمل الأميركي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.3% مقارنة بالعام الماضي، بينما كانت التوقعات في حدود 8%، الأمر الذي اعتبره البعض يمهد الطريق أمام البنك الفيدرالي لمزيد من التشدد في السياسة النقدية، وتحديداً من خلال رفع معدلات الفائدة. وكان يوم الثلاثاء هو أسوأ أيام الأسهم الأميركية منذ شهر يونيو من عام 2020، الذي شهد بداية الانتشار القوي لوباء كوفيد – 19، وتوقُع الكثير من الاقتصاديين وقتها انهيار الاقتصاد الأميركي والعالمي.

تراجع الطلب العالمي

ويوم الأربعاء أعلن رئيس فيديكس مراجعة توقعات إيرادات الشركة للعام، والتوجه نحو ضغط النفقات، بعد ما لمسه من تراجع الطلب العالمي على خدمات شركته. ويعتبر كثير من المحللين أن قطاع النقل، الذي تنتمي إليه فيديكس، من المؤشرات الأولية التي يمكن من خلالها الاستدلال على قرب دخول الاقتصاد في ركود. وأنهى سهم فيديكس تعاملات الجمعة فاقداً أكثر من خمس قيمته التي كانت عند نهاية تعاملات يوم الخميس، بينما تراجعت عدة شركات أخرى في القطاع بنحو خمسة بالمائة.

وأكد كالي كوكس، محلل الأسواق الأميركية لدى موقع التداول الإلكتروني إيتورو، أن الأسواق الأميركية تشهد حالياً حالات من العصبية بسبب تخوف المستثمرين من تأثر الاقتصاد الأميركي بتوترات الاقتصاد العالمي، مضيفاً في حوار مع قناة سي إن بي سي الإخبارية الاقتصادية «أعتقد أن هذا ما استيقظ عليه المستثمرون مؤخراً في أميركا».

اجتماع البنك الفيدرالي

ويتطلع المستثمرون لاجتماع البنك الفيدرالي (المركزي الأميركي) المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل، حيث تعكس الأسواق حالياً توقعات بنسبة 80% برفع الفائدة على أموال البنك بنسبة 0.75%، تضاف إلى 2.25% تم رفعها منذ شهر مارس، في أكثر سياسة نقدية متشددة تعرفها البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي، بينما تتوقع العشرين بالمائة المتبقية رفع 1%.

وتسببت الخسائر الأخيرة للأسهم الأميركية، تزامناً مع ارتفاع معدل الفائدة، في نزوح مليارات الدولارات من صناديق الأسهم إلى صناديق السندات، في عودة إلى التركيبة الشهيرة 60% أسهم – 40% سندات، التي كان أغلب المستثمرون قد تخلوا عنها منذ منتصف العام الماضي، مع تزايد توقعات رفع الفائدة.