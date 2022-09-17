45.5 مليار درهم قيمة تجارة السيارات عبر «جافزا»

أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» والتابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، أنها تمكنت من تسهيل حجم تجارة تجاوز 1.2 مليون طن متري بقيمة 12.4 مليار دولار (45.5 مليار درهم) من إجمالي حجم تجارة دبي المسجّل خلال عام 2021 في قطاع السيارات والنقل والذي يبلغ حوالي 4.8 مليون طن متري، ما يمثل ثلث إجمالي تجارة دبي في هذا القطاع الذي حقق 31.3 مليار دولار.

الربط مع 150 ميناء

واستقطبت جافزا شركات تنتمي إلى أكثر من 70 دولة، ويعمل فيها نحو 8,000 موظف. وتمتلك جافزا منظومة متعددة الأنماط لربط التجار عبر مطار آل مكتوم الدولي، الذي يصلهم بأكثر من 260 مطاراً حول العالم، إضافة إلى موقعها المجاور لميناء جبل علي، المرتبط بما يزيد على 150 ميناء من خلال العديد من خطوط الشحن البحرية. كما توفر للشركات العاملة في جافزا إمكانية الوصول إلى شبكة الطرق البرية الممتدة عبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطار الاتحاد الذي سيبدأ عملياته التشغيلية عام 2023، وستكون محطة الشحن بالسكك الحديدية في جبل علي من أوّل المحطات في شبكته.

إضافة إلى ذلك، تساعد الحلول التجارية الذكية والمزايا المتعددة التي توفرها جافزا مثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، الشركات على رفع كفاءة عملياتها كمراكز توزيع دولية.

ميناء جبل علي

يتمتع ميناء جبل علي بموقع مهم في مجال تصدير واستيراد السيارات المستعملة، إلى جانب كونه مركزاً رئيساً لتجارة السيارات بشكل عام، ما عزز من صدارة دبي لتكون مركزاً رئيساً لتصدير هذه الفئة من السيارات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونظراً للطلب المتزايد على السيارات المستعملة بحسب تقرير صادر عن شركة الأبحاث «كين ريسيرتش»، من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع السيارات المستعملة في دولة الإمارات إلى 112 مليار درهم بحلول عام 2025.

وتلعب محطة الحاويات لمناولة البضائع المدحرجة في ميناء جبل علي دوراً محورياً في هذا النجاح المستمر، إذ يضم الميناء أرصفة متعددة لتحميل وتنزيل العربات والسيارات، بقدرة استيعابية لمناولة ما يصل إلى مليون سيارة، إضافة إلى وجود مساحة على رصيف الميناء تكفي لتخزين 27 ألف سيارة، من ضمنها مواقف متعددة الطوابق هي الأكبر من نوعها في المنطقة.