15 مليار درهم صادرات الإمارات إلى أميركا خلال 7 أشهر بنمو 27%

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي، بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري ليصل إلى نحو 56.3 مليار درهم (15.34 مليار دولار) مقارنة مع 41.3 مليار درهم (11.2 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بنمو قدره 23.2%، وفقا لبيانات مركز الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، التي أظهرت ارتفاعاً قياسياً في صادرات الدولة إلى أميركا خلال هذه الفترة بنسبة بلغت 27.2%، لتصل إلى 14.9 مليار درهم (4.07 مليار دولار).

وبحسب بيانات المركز التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2022، مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وتحديداً في الأشهر السبعة الأولى من 2019، والتي بلغت 51.1 مليار درهم (13.9 مليار دولار)، بزيادة 5.2 مليار درهم وبنمو زاد على 10%.

وجاءت هذه الزيادة بدعم الارتفاع القوي في صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة من نحو 9.6 مليار درهم (2.62 مليار دولار) في أول 7 أشهر من 2019 إلى 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الجاري، بنمو 25%، في حين استقرت الواردات عند مستويات ما قبل الجائحة.

ووفقاً للبيانات بلغ فائض الميزان التجاري بين البلدين خلال السبعة أشهر الأولى العام الجاري نحو 26.3 مليار درهم (7.2 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة، بالمقارنة مع فائض قدره 21.8 مليار درهم (5.88 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2021.

السلع غير النفطية

وتقوم الإمارات العربية المتحدة بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة وغيرها من السلع غير النفطية، في حيت تعد الدولة الإمارات العربية المتحدة في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.

ووفقاً للبيانات الشهرية سجل شهر مايو الماضي أعلى قيمة مبادلات تجارية شهرية بين البلدين منذ بداية العام بإجمالي 9.1 مليار درهم (2.48 مليار دولار) توزعت بين 1.9 مليار دولار واردات و590 مليون دولار صادرات، فيما جاءت مبادلات شهر أبريل في المرتبة الثانية من حيث إجمالي القيمة بنحو 8.54 مليار درهم (2.32 مليار دولار) بعد أن قفزت صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة خلال الشهر إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام لتصل إلى 2.95 مليار درهم (805.4 مليون دولار) مقابل 1.64 مليار درهم (447.4 مليون دولار) للشهر ذاته من عام 2021، وبنمو زاد على 80%.

وسجلت صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر يوليو الماضي ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام الجاري بنحو 2.8 مليار درهم (769 مليون دولار)، فيما بلغت واردات الدولة نحو 5.3 مليار درهم (1.45 مليار دولار) ليبلغ إجمالي التجارة بين البلدين خلال الشهر نحو 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار).

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر مارس الماضي نحو 7.9 مليار درهم (2.15 مليار دولار) مقارنة مع 7.37 مليار درهم (2.0 مليار دولار) في الشهر ذاته من عام 2021، بعد أن ارتفعت قيمة صادرات الإمارات إلى أميركا بنسبة زادت على 81.3% لتصل إلى 2.15 مليار درهم (586.2 مليون دولار)، وهو أعلى مستوى خلال الثلاثة أشهر الأولى هذا العام، مقارنة مع 1.2 مليار درهم (323 مليون دولار) في الشهر ذاته من العام 2021، في حين انخفضت في المقابل واردات الإمارات من 6.8 مليار درهم (1.68 مليار دولار) في مارس 2021، إلى 5.5 مليار درهم (1.51 مليار دولار) في مارس 2022.

وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر فبراير الماضي نحو 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) مقارنة مع 7.3 مليار درهم (1.98 مليار دولار) لشهر فبراير 2021، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في يناير الماضي 7.24 مليار درهم (1.97 مليار دولار) مقارنة مع نحو 6.45 مليار درهم (1.75 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي.

نمو متواصل

تشهد العلاقات الإماراتية الأميركية نمواً متواصلاً، حيث تُمثل دولة الإمارات الشريك التجاري الأول خليجياً بالنسبة لصادرات أميركا خلال عام 2021 مستحوذة على 34% من إجمالي الصادرات الأميركية إلى مجموع دول مجلس التعاون الخليجي، فيما جاءت الدولة في المرتبة الثانية بالنسبة لإجمالي حجم التجارة الخارجية بين أميركا ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العام نفسه.

وعلى صعيد الدول العربية، تُعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي لأمريكا، حيث استحوذت على 25% من إجمالي تجارة مجموعة الدول العربية مع أميركا خلال عام 2021، فيما حلت أميركا في المرتبة الرابعة عالمياً بالنسبة لتجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2021.