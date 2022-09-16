«ستاندرد أند بورز 500» يتراجع متأثراً بمخاوف التباطؤ العالمي

نيويورك (رويترز)

تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى أدنى من 3900 نقطة عند بدء التداول في وول ستريت، أمس، ليكسر مستوى يعتبره المتعاملون مهما، وذلك بعد تنبيه بخصوص الأرباح من شركة فيديكس لخدمات الشحن أثار قلق المستثمرين وزاد مخاوفهم المرتبطة برفع أسعار الفائدة.

وسجلت مؤشرات وول ستريت أدنى مستوياتها في شهرين، إذ نزل ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 20.40 نقطة، أي 0.52 بالمئة، إلى 3880.95 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 95.21 نقطة، أي 0.31 بالمئة، عند الفتح إلى 30866.61 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 151.15 نقطة، أي 1.31 بالمئة، إلى 11401.21 نقطة عند الفتح.