3 صفقات جديدة لـ«الدار العقارية» في قطاع الضيافة

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت الدار العقارية «الدار» منذ مطلع العام الحالي عن 3 صفقات استحواذ جديدة بقطاع الضيافة والترفيه في أبوظبي ورأس الخيمة، ما يسهم في توسيع نطاق محفظة الشركة المتنامية من أصول الضيافة والفنادق، لتضم أكثر من 4250 غرفة. واستحوذت «الدار» مطلع أبريل الماضي على فندق ريكسوس باب البحر في رأس الخيمة بقيمة 770 مليون درهم. ويوفر الفندق 715 غرفة، ومجموعة متنوعة من المطاعم الراقية والأنشطة الترفيهية، وسيتاح للدار للاستثمار في إطار صفقة الاستحواذ على فندق ريكسوس باب البحر، تطوير 250 ألف قدم مربعة من المساحة الطابقية الإضافية للأغراض السكنية والتجارية. وأعلنت شركة الدار العقارية مطلع يوليو الماضي، عن إضافة أصول جديدة فاخرة إلى محفظتها في قطاع الضيافة والفنادق باستحواذها على منتجع جزيرة نوراي، بالإضافة إلى جزيرتين جديدتين تقعان داخل أرخبيل أبوظبي سيتم تطويرها إلى مشاريع سكنية. وتشتمل الصفقة على منتجع جزيرة نوراي الشاطئي، حيث تشرع «الدار» بخطط تجديد وتوسعة الوحدات الفندقية والمطاعم والمقاهي التي يضمّها، كما تتضمن الصفقة جزيرتين جديدتين من المقرر استخدامهما لتطوير فلل شاطئية راقية معززة بمرافق عصرية فاخرة.

دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان

كما أعلنت «الدار» نهاية شهر يوليو الماضي، عبر شركتها التابعة «الدار للاستثمار»، عن الاستحواذ على «منتجع دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان» الشاطئي الفاخر، بالإضافة إلى أرض شاطئية مجاورة معدّة للتطوير في صفقة بلغت قيمتها 810 ملايين درهم.

وتسهم عملية الاستحواذ في توسيع محفظة الدار من أصول الضيافة والترفيه، والتي تضم حالياً أكثر من 4250 غرفة، وترفع إجمالي استثمارات الشركة في رأس الخيمة إلى 2 مليار درهم، بعد الاستحواذ على «الحمرا مول» وفندق «ريكسوس باب البحر».وافتُتح فندق «دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان» في عام 2014، وتم إجراء المزيد من الأعمال التوسعية للفندق في عام 2016، ويضم المنتجع الشاطئي من فئة الخمس نجوم 724 غرفة بموجب اتفاقية إدارة مع هيلتون، ويمتد على مساحة طابقيّة 67 ألف متر مربع.

إمكانات قوية لنمو السياحة

وأكد جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار لـ «الاتحاد» أهمية صفقات الاستحواذ التي أنجزتها الشركة خلال العام الحالي في توسعة أصولها بقطاع الضيافة والسياحة بالإمارات، والذي يشهد تطورات إيجابية ملحوظة خلال الفترة الحالية.

وأوضح، أن الاستحواذ على منتجع جزيرة نوراي في أبوظبي يعكس حرص الشركة على تعزيز أعمالها في قطاع الضيافة والفنادق بالإمارات، مشيرا إلى أهمية هذه الصفقة متعددة الجوانب، في إتاحة مساحة واسعة للتحسينات التشغيلية والتطويرية في مشروع قائم وجاهز. وأكد حرص الشركة على توسعة أعمالها بإمارة رأس الخيمة والتي ما زالت ترسخ مكانتها بصفتها سوقاً مزدهراً في قطاعي الضيافة والسياحة يتمتع بإمكانات نمو كبيرة تماشياً مع هدفها المتمثل باستقطاب 3 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2025، موضحا أن السوق يواصل إظهار إمكانات قوية لنمو السياحة، لاسيما في ضوء الإجراءات والمبادرات التي تواصل الإمارة تنفيذها ضمن خطتها الرامية إلى تضافر الجهود لتعزيز أجندتها السياحية.