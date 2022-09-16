الرئيس التنفيذي لـ«أورينت للتأمين»: قطاع التأمين الإماراتي الأكبر عربياً

يوسف العربي (دبي)

يعد سوق التأمين في الإمارات الأكبر عربياً وخليجياً بحجم أقساط يصل إلى 50 مليار درهم، بحسب عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين التابعة لمجموعة الفطيم.

وقال الأمين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي، إن قطاع التأمين الإماراتي يمتلك المقومات اللازمة لتأسيس شركة إعادة تأمين كبرى برأس مال مكتتب لا يقل عن 6 مليارات درهم.

وأضاف، أن شركة إعادة التأمين من شأنها تحويل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لعمليات إعادة التأمين، كما تسهم في زيادة نسبة الاحتفاظ من الأقساط المكتتبة للسوق المحلي، فضلاً عن المساعدة في زيادة نسبة التوطين، وتوفير الطاقات الاستيعابية للاكتتاب في أخطار عالية القيمة مثل الأبراج والمباني الشاهقة والطيران والنفط والملاحة البحرية.

إسناد إلزامي

وقال الأمين، إنه لكي تتمكن شركة إعادة التأمين الوليدة من النجاح والوقوف على أقدامها من مراحلها الأولى، تظهر أهمية دخول جهات حكومية محلية أو اتحادية أو صناديق سيادية تستحوذ على نسبة تتراوح بين 40% و50% من رأسمال الشركة، على أن يتم طرح الحصص المتبقية على شركات التأمين ومستثمرين من السوق المحلي.

ولفت إلى أهمية وجود إسناد إلزامي (compulsory session) بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي التأمين في السوق المحلي، أي أن كل شركة تأمين تسند 30% من أقساطها إلى هذه الشركة والتي بدورها ستعمل على عمليات إعادة إعادة التأمين (retro session).

رأس المال

وأكد الأمين، أن عدد شركات التأمين العاملة في السوق وهو الأعلى إقليمياً يفوق حاجة السوق، وأن السبيل الوحيد لتقليل هذا العدد هو في رفع رأس المال، حيث تحفز زيادة رأس المال عمليات الدمج والاستحواذ، ما يقلل عدد الشركات العاملة في السوق، ويخلق كيانات تأمينية أقل عدداً، وأقوى من الناحية المادية لمقابلة الأخطار.

وحول تأثير ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم على استثمارات شركات التأمين، قال الأمين إن الشركات التي لديها سيولة عالية من المؤكد ستنتفع من ارتفاع أسعار الفائدة، لافتاً إلى أن شركة أورينت للتأمين لديها سيولة نقدية تبلغ 4 مليارات درهم، وهي الأعلى في المنطقة، وتمثل السيولة لدى شركة أورينت 65% من إجمالي استثماراتها التي تتجاوز 6 مليارات درهم.

الرقمنة والتكنولوجيا

وقال الأمين، إن جائحة كورونا ساهمت في توجه شركات التأمين إلى التكنولوجيا والبيع من خلال شبكات الإنترنت والترويج عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا ساهم في خفض تكاليف العمالة والنفقات الثقيلة بنسبة 35%، ما ينسحب إيجاباً على حملة الوثائق من ناحية الأسعار وجودة الخدمات.

%12 مساهمة العمليات الخارجية في الإيرادات

توجد شركة أورينت في سبعة أسواق هي: الإمارات، البحرين، عُمان، تركيا، مصر، سريلانكا، وسوريا، وتساهم عمليات الشركات الخارجية بنحو 12% من إيرادات المجموعة البالغة 5 مليارات درهم، بما يعادل 600 مليون درهم.

ولفت عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين التابعة لمجموعة الفطيم، إلى أن مساهمة العمليات الخارجية كانت مرشحة لأن تكون أكبر لولا تراجع العملات المحلية لأغلب هذه الأسواق. وقال، إنه بعد استحواذ شركة «أورينت للتأمين» على الأسهم العائدة لمجموعة «بنك أبوظبي التجاري» في شركة «أورينت يو إن بي- تكافل»، فإن التوسعات المقبلة تعتمد على تطورات الأوضاع في الأسواق الإقليمية في ظل توافر جميع الإمكانيات والموارد اللازمة لإكمال أي عملية استحواذ مناسبة.