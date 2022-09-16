«مفاجآت صيف دبي» تنعش الأسواق

دبي (الاتحاد) مع انتهاء الدورة الخامسة والعشرين لمفاجآت صيف دبي، أكد الشركاء الاستراتيجيون أهمية هذا الحدث في تنشيط الأسواق خلال موسم الصيف، وكذلك تعزيز مكانة دبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية والمفضلة للزيارة على مدار العام، مؤكدين في الوقت ذاته أن هذه الدورة هي واحدة من أكثر الدورات نجاحًا، مع تحقيقها للكثير من النتائج الإيجابية. وقدمت مفاجآت صيف دبي، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، على مدار 10 أسابيع متتالية استمرت من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر 2022، المزيد من التجارب الممتعة، وعروض التسوق المذهلة، والفعاليات الترفيهية المميزة، وتناول أشهى المأكولات، واللحظات التي لا تُنسى، وهو ما أسهم في إتاحة الفرصة للأعمال لأن تنمو وتزدهر. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تعتبر الدورة الخامسة والعشرون لمفاجآت صيف دبي واحدة من أفضل الدورات التي أقيمت حتى الآن، وجاءت تتويجا للاحتفال باليوبيل الفضي لهذا الحدث الصيفي المميز، وذلك بفضل المجموعة الرائعة التي تم تقديمها من الفعاليات المشوقة، والعروض الترويجية، والتجارب المتنوعة التي أقيمت في مراكز التسوق والمعالم السياحية والمطاعم والفنادق طوال موسم الصيف». وأضاف الخاجة: «لقد لعبت مفاجآت صيف دبي دورًا حيويًا في تعزيز قطاعي التجزئة والسياحة في دبي على مدار الـ25 عامًا الماضية، مما ساعد على تحويل المدينة إلى واحدة من أفضل الوجهات العالمية للسياحة والتسوق. ونحن فخورون بالعمل مرة أخرى بشكل وثيق مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، لتقديم 10 أسابيع من المفاجآت والفعاليات الرائعة للجميع. ونحرص كذلك على تقديم أفضل التجارب لسكان وزوار دبي في المهرجانات والفعاليات التي ننظمها على مدار العام». وقال آي ديلزقال جاد طبيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي ديلز: «نحن فخورون بتتويج مهرجان ناجح آخر مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي تواصل تمهيد مستقبل السحوبات والعروض الترويجية في دبي من خلال تشجيع السحوبات الرقمية. لعل ما قدمناه خلال مفاجآت صيف دبي هو أبرز شهادة على ذلك». وقال هيثم حجار، المدير العام لمجموعة مراكز تسوق الفطيم في الإمارات: «تمثّل مفاجآت صيف دبي على الدوام حدثاً مهماً على قائمة الفعاليات المميزة التي تستضيفها مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم. وشهد دبي فستيفال سيتي مول نجاحاً مذهلاً خلال الموسم الجديد، حيث ارتفع متوسط ​​قيمة عمليات الشراء بمعدل ثلاثة أضعاف، فضلاً عن زيادة إجمالي عدد الزوار بنسبة تقارب 14% مقارنةً بالعام الماضي». وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي لإدارة العقارات في مركز دبي المالي العالمي: «نحن ملتزمون بمواصلة دعم رؤية دبي لترسيخ مكانتها العالمية كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام، كما سنواصل التركيز على الترويج للأحداث الثقافية الملهمة والثرية في «جيت أفينيو» لتمكين رواد الوجهة من الاستمتاع بمختلف العروض والأنشطة». قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «حققت الفعاليات هذا العام نجاحاً استثنائياً، وقد ركّزنا من خلالها على منح العملاء مزايا تضمن لهم القيمة المضافة بالتزامن مع سعينا لتعزيز نمو المبيعات على أساس سنوي».