«غرفة الشارقة» تختتم عروض «صيف 2022»

الشارقة (الاتحاد) اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فعاليات «عروض صيف الشارقة 2022»، الحدث الرئيس على أجندة الشارقة السنوية لقطاع تجارة التجزئة، بعد موسم ناجح استمر على مدار 67 يوما، شملت العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والترويجية المتنوعة لكافة أفراد المجتمع وفرص الربح والجوائز القيمة، في مختلف مراكز التسوق على مستوى إمارة الشارقة.

ولاقت فعاليات عروض صيف الشارقة 2022، إقبالا كبيرا من جمهور المتسوقين من مختلف إمارات الدولة واستقطاب السياح إلى أبرز الوجهات السياحية في إمارة الشارقة وأسواقها، والتي مكنتهم من الاستمتاع ببرنامج حافل بالفعاليات الترفيهية، حيث قضى سكان وزوار الإمارة مع أسرهم عطلة صيفية بأوقات حافلة بالمرح والترفيه، إلى جانب الاستفادة من العروض والحسومات المختلفة التي وصلت إلى 80% على مختلف السلع والمنتجات.

ووفرت غرفة الشارقة من خلال هذا الحدث الهام لمراكز التسوق والمحال التجارية على مستوى الإمارة فرصة استثنائية لتنمية أعمالهم ورفع إيراداتهم، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة التسوق والسياحة العالمية، حيث تميزت عروض صيف الشارقة 2022 بالتنسيق العالي الذي تم بين مراكز التسوق والوجهات السياحية والترفيهية المشاركة، مما نتج عنه تنوع كبير في الحملات والنشاطات والخصومات التجارية والفعاليات المصاحبة للعروض لإضفاء أجواء مميزة أسهمت في استقطاب المزيد من الزوار والسياح والمتسوقين.

الارتقاء بالحدث



وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن نجاح عروض صيف الشارقة 2022، وما حظيت به دورة العام الحالي من استقطاب كبير للمراكز والجهات المشاركة فضلا عن الزوار والسياح والمتسوقين، إنما يؤكد على المكانة التي تحتلها إمارة الشارقة باعتبارها واحدة من أهم المحطات الرئيسية بالمنطقة ووجهة سياحية للعائلات من مختلف أنحاء العالم خلال فترة الإجازات وموسم الصيف، لاسيما وأن تنوع فعاليات العروض وما قدمته من تجارب استثنائية، أسهمت في دفع سكان وزوار الشارقة إلى استكشاف ما تحفل به الإمارة من وجهات سياحية ومراكز تسوق عالمية المستوى.

وتوجه العوضي، بالشكر لكافة الشركاء الاستراتيجيين على تعاونهم البناء والمثمر، مؤكدا أن النجاح الذي تحقق في موسم هذا العام يدفع الغرفة إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص في الإمارة للارتقاء بمستوى هذا الحدث والمبادرات المماثلة إلى أعلى مستويات التميز لتحقيق الأهداف والرؤى المشتركة.

استحسان كبير

من جانبه أشار إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، المنسق العام للعروض، إلى أن النجاح الذي حققته عروض صيف الشارقة 2022، جاء نتيجة لمساعي الغرفة الدائمة في إطلاق برامج ومبادرات لدعم عجلة التطور الاقتصادي الذي تشهده الشارقة بمختلف مقومات الجذب التي تتمتع بها، يضاف إليها ما قدمته عروض الصيف من أنشطة وبرامج ترويجية متنوعة أسهمت بشكل كبير في تنشيط حركة القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية وغيرها في الإمارة، مؤكدا أن كافة الفعاليات والحملات التي قدمتها العروض هذا العام حظيت باستحسان شريحة كبيرة من التجار والمتسوقين واختتمت بنجاح كبير وفق نتائج استطلاع الرأي الذي نفذته الغرفة بهدف تقييم نتائج العروض.

حملات تسويقية ناجحة

وأقيمت ضمن فعاليات عروض صيف الشارقة 2022 مجموعة واسعة من الحملات التسويقية التي حققت نجاحا لافتا في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، ومن أهم تلك الحملات «حملة التخفيضات الكبرى» التي تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام وقدمت تخفيضات وصلت إلى 80% على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والأدوات المنزلية، إلى جانب «عروض العودة للمدارس»، التي اختتمت في التاسع من سبتمبر الجاري وقدمت تخفيضات كبرى وصلت إلى 75% على جميع المستلزمات المدرسية بما فيها الملابس والقرطاسية والأجهزة الإلكترونية، وهو ما أتاح للعائلات شراء ما يحتاجونه بأسعار مخفضة، كما قدمت المحال والمراكز التجارية المشاركة طيلة فترة العروض تخفيضات وخصومات كبيرة بالإضافة إلى مسابقات كبرى وجوائز قيمة للمتسوقين.