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الاقتصادي

«المالية» تشارك في اجتماع «البنية التحتية» لمجموعة العشرين

علي شرفي
16 سبتمبر 2022 20:04

 شاركت وزارة المالية في الاجتماع الرابع والأخير لعام 2022 لمجموعة عمل البنية التحتية ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد تحت الرئاسة الإندونيسية للمجموعة على مدى يومي 15 و16 سبتمبر 2022، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع مخرجات مجموعة العمل لعام 2022، والخطوات القادمة فيما يتعلق بالأولويات التي حددتها المجموعة لهذا العام. وضم فريق وزارة المالية المشارك في الاجتماع كلاً من علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وآمنه حسن الشامسي خبير مساعد سياسات وإجراءات مالية. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، وممثلي المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمركز العالمي للبنية التحتية (GI Hub). وبدوره رحب فريق دولة الإمارات بالمخرجات النهائية التي قدمتها المجموعة والتي تهدف إلى تعزيز استدامة قطاع البنية التحتية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. كما أثنى فريق الدولة على الجهود التي بذلتها المجموعة هذا العام ونشر مؤشرات جودة الاستثمار في البنية التحتية. وبدوره استعرض الفريق جهود دولة الإمارات في تطوير مشاريع البنية التحتية واستخدام التكنولوجيا ومعايير الاستدامة. وتفصيلاً، ناقش أعضاء المجموعة التقدم الذي أحرزته المجموعة بشأن تعزيز وتنمية المشاريع الاستثمارية المستدامة في البنية التحتية، وسبل تشجيع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية المستدامة، إضافة إلى عرض القائمة النهائية الخاصة بدراسات الحالة لمجموعة العشرين بشأن تمويل البنية التحتية الرقمية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجموعة العشرين
وزارة المالية
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