9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع المنتهي اليوم أكثر من 8.9 مليار درهم. وشهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1787 مبايعة بقيمة 7.79 مليار درهم، منها 227 مبايعة للأراضي بقيمة 4.35 مليار درهم و1560 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.44 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 988 مليون درهم في منطقة مدينة المطار تلتها مبايعة بقيمة 259 مليون درهم في منطقة اليفرة 1 ثم مبايعة بقيمة 255 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 66 مبايعة بقيمة 221 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 184 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 83 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 182 مبايعة بقيمة 293 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 125 مبايعة بقيمة 328 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 123 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 930.7 مليون درهم منها 87 رهن أراض بقيمة 358.22 مليون درهم و298 رهن فلل وشقق بقيمة 572.47 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 120 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 69 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 145 هبة بقيمة 205.3 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 40 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 35 مليون درهم.