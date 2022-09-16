«أراضي عجمان» تطلق مشروع «المتابعة الذكية» للمشاريع العقارية

أطلقت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان مشروع «المتابعة الذكية» للمشاريع العقارية في الإمارة للقيام بعمليات المسح الجوي ومتابعة سير العمل في مشاريع التطوير العقاري بعجمان والوقوف على مراحل تنفيذها باستخدام طائرات «درون» مما يضمن دقة وسرعة المتابعة والتقييم الدوري للمشاريع. وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن الدائرة أطلقت المشروع من منطلق حرصها على تبني أحدث أساليب العمل وتوظيف التكنولوجيا في جميع عملياتها وإجراءاتها. وقال إن الدائرة تسعى إلى تعزيز قدراتها التقنية وتبني منهجيات وآليات عمل عصرية من أجل الارتقاء بجودة خدماتها وتطويرها لتواكب وتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها عجمان على مختلف الأصعدة موضحا أن «مشروع المتابعة الذكية» من شأنه تقديم قيمة مضافة جديدة ونوعية، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة المشاريع العقارية وذلك من خلال تقديم صور واضحة ومعلومات وبيانات دقيقة تسهل مهام فرق العمل في الدائرة وتتيح لهم إمكانية تنفيذ عمليات التفتيش والمتابعة بكفاءة عالية وفي وقت وجيز مقارنة بالأساليب التقليدية المتبعة. من جانبه، قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن استخدام طائرات من دون طيار سيستخدم على أوسع نطاق وسيشمل العديد من العمليات والإجراءات الأخرى لدعم الموظفين وتسهيل مهامهم اليومية من خلال الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات وأجهزة الذكاء الاصطناعي المتطورة. وأكد أن ما تشهده إمارة عجمان من تطور وازدهار يحتم على الدائرة مضاعفة جهودها وتكريس طاقاتها للارتقاء بالأداء ومواكبة هذا النمو.