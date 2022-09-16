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الاقتصادي

«أغذية» توزع 65.31 مليون درهم أرباحاً

جانب من أحد مصانع «أغذية»
16 سبتمبر 2022 19:47

عقدت مجموعة أغذية اجتماع جمعيتها العمومية افتراضيا ووافق خلاله المساهمون على اقتراح مقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية تعادل 8.25 فلس لكل سهم، وبقيمة إجمالية تبلغ 65.31 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2022. وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 118 مليون درهم عن هذه الفترة، بزيادة 74% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. وعكست نتائج أعمال «أغذية» للنصف الأول من 2022 الأثر الإيجابي لعمليات الاستحواذ التي أجرتها المجموعة، بالإضافة إلى مبادراتها الرئيسية لتحسين التكلفة في إطار استراتيجيتها الخمسية التي أطلقتها العام الماضي. وفي إطار الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الريادة الإقليمية في قطاع الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بحلول عام 2025، تبنت «أغذية» في أبريل 2021 سياسة توزيع أرباح نصف سنوية، تماشيًا مع التزام المجموعة بتنمية عوائد مساهميها وتنامي أعمالها وتحسن أداء مسيرتها المالية، بالتوازي مع الحفاظ على القدرة على توزيع رأس المال في تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالتوسع، وعمليات الدمج والاستحواذ.

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