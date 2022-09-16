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السعودية تستعرض مقوماتها السياحية في دبي

مشاركون في الجولة الترويجية لهيئة السياحة السعودية
16 سبتمبر 2022 19:26

دبي (الاتحاد) دشنت الهيئة السعودية للسياحة اجتماعاتها في دبي، رابع محطات جولتها الترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستعرض من خلالها الهيئة وشركاؤها أبرز الفرص والإمكانات التي تقدمها السعودية في صناعة السياحة.
وتأتي هذه الجولة في إطار جهود الهيئة السعودية للسياحة للترويج للوجهات السياحية، وجذب السياح من المنطقة والأسواق الإقليمية، ودعم وتمكين القطاع السياحي من خلال إبراز الفرص وبناء الشراكات وعقد اتفاقيات التعاون.
ودعت الهيئة أبرز شركات السياحة والسفر في الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الاجتماعات التي نظمتها في فندق ماندارين أورينتال دبي، والاطلاع على الوجهات والمنتجات السياحية السعودية، والالتقاء بالجهات المؤثرة في صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية.
ويشارك مع الهيئة في جولتها الترويجية عدد من الجهات الحكومية كوزارة الحج والعمرة، وصندوق التنمية السياحي، ومطوري الوجهات والمنتجات السياحية مثل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبرنامج جدة التاريخية، وكروز السعودية، وميدل بيست، بالإضافة إلى عدد من كبريات الشركات العاملة في قطاع السياحة من شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات.
وشارك في اللقاء أكثر من 220 شريكًا للهيئة عقدوا اجتماعات ناقشوا فيها فرص التعاون والعمل المشترك. 
وقال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة في بيان: «لقاؤنا في دبي يأتي بعد أن أعلنت السعودية عن إتاحة التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في دول الخليج، وهذا يفتح المجال للقطاع الخاص العامل في صناعة السفر والسياحة لتقديم المزيد من العروض والبرامج لجذب شرائح جديدة من السياح لزيارة السعودية والاستمتاع بطبيعتها المتنوعة وموروثها الثقافي العريق».
يذكر أن الجولة الترويجية التي تنظمها الهيئة السعودية للسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، أنهت خلال الأيام الماضية زياراتها في كل من البحرين والكويت وقطر، وسوف تختتم جولتها في مسقط يوم 18 الجاري.

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