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الاقتصادي

«ترانسجارد جروب» توسّع مجلس إدارتها بـ 4 مديرين

أحمد بن سعيد
16 سبتمبر 2022 19:22

 دبي (الاتحاد) عيّنت مجموعة «ترانسجارد جروب» 4 مديرين جدد في مجلس إدارتها، وهي مشروع مشترك بين مجموعة الإمارات والحيل القابضة، والمزود الرائد لخدمات دعم الأعمال والتعهيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أربعة أعضاء جدد في مجلس إدارتها. وتؤكد إضافة مسؤولين تنفيذيين من كلا الشريكين إلى مجلس الإدارة التزام المجموعة بتوسيع الأعمال والنمو المستقبلي. ورحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانسجارد جروب، بأعضاء مجلس الإدارة الجدد الذين سيضيفون مزيداً من الخبرات لتوجيه الأعمال خلال مرحلة النمو المقبلة. وقال سموه: «شهدت المجموعة توسعاً سريعاً في أعمالها، وسجّلت إيراداتٍ وأرباحاً قياسية طوال السنوات التي سبقت الجائحة، لكن النمو تباطأ مؤقتاً في السنة المالية 2020/ 2021. وقد عادت الأعمال إلى الانتعاش بقوة منذ 2021/ 2022 بفضل استراتيجيات إدارة الوباء الممتازة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مؤشرات على استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، بفضل السمعة القوية للمجموعة، والأسس الراسخة التي بنيت عليها أعمالها وعملياتها. وتتطلع المجموعة بدعم من مجلس إدارتها الموسّع إلى تنفيذ استراتيجية النمو المستقبلية في مختلف أوجه عملياتها، التي تشمل إدارة النقد والأمن والطيران والضيافة والتعهيد والتوصيل وخدمات صيانة المنازل وإدارة المرافق». وتجسّد مجموعة ترانسجارد جروب التزامها بمواصلة تطوير قدراتها التجارية من خلال الاستثمار في القوى العاملة والتقنيات لتقديم خدمات رائدة لعملائها، والمحافظة على موقعها الريادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسري قرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد فوراً، وهم: مايكل دورسام، الرئيس التنفيذي للمالية في مجموعة الإمارات، ويتمتع بخبرات تزيد على 30 عاماً في أوروبا والإمارات العربية المتحدة، وتشمل مجالات استراتيجية التمويل وإعداد التقارير المالية والخزانة والتأمين، والتخطيط والتحليل المالي والضرائب والخدمات المالية العالمية. نضال الخطيب، المدير المالي في الحيل القابضة، ويتمتع بخبرات تمتد لنحو 30 عاماً في التمويل والمحاسبة ومراقبة التكاليف والأنظمة والتدقيق والضرائب والخزانة والصرف الأجنبي، لدى شركات عاملة في مجالات البيع بالتجزئة والتصنيع والعقارات والتجارة والعمليات وصناعات أخرى. عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، ويتمتع بخبرات تزيد على 30 عاماً في صناعة الطيران، وتشمل الاستراتيجية والتخطيط والعمليات التجارية وتوسيع السوق والعلاقات الحكومية. شهريار نوابي، مستشار عام ومسؤول خصوصية البيانات في مجموعة الإمارات، ويتمتع بخبرات تزيد على 20 عاماً في المسائل القانونية والامتثال والحوكمة عبر مجموعة متنوعة من الصناعات والمناطق الجغرافية في كل من القطاعين الخاص والحكومي. وسوف يعمل أعضاء مجلس الإدارة تحت قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانس غارد، وبالتعاون الوثيق مع عضوي مجلس الإدارة حمد درويش الرئيس التنفيذي لشركة الحيل القابضة، ومحمد المزروعي مدير العمليات في شركة الحيل القابضة.  

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