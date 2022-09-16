أسعار الذهب تواصل الهبوط لأدنى مستوياتها خلال عامين
سبائك من الذهب
16 سبتمبر 2022 10:13
واصلت أسعار الذهب العالمية هبوطها خلال تداولات اليوم، مستمرة في التراجع عند أدني مستوياتها خلال عامين. ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.04% أو ما يعادل 0.64 دولاراً لتصل إلى 1663.9 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:33 صباحاً بتوقيت الإمارات".
ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.3 % تعادل 5.15 دولار لتصل إلى 1672.25 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.61% إلى 19.15 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.23% إلى 899.8 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنحو 0.01% إلى 2142.02 دولار.