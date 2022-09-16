السبت 17 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

أسعار الذهب تواصل الهبوط لأدنى مستوياتها خلال عامين

سبائك من الذهب
16 سبتمبر 2022 10:13

واصلت أسعار الذهب العالمية هبوطها خلال تداولات اليوم، مستمرة في التراجع عند أدني مستوياتها خلال عامين. ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.04% أو ما يعادل 0.64 دولاراً لتصل إلى 1663.9 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:33 صباحاً بتوقيت الإمارات".

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.3 % تعادل 5.15 دولار لتصل إلى 1672.25 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.61% إلى 19.15 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.23% إلى 899.8 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنحو 0.01% إلى 2142.02 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يهبط لأدنى مستوى خلال عام ونصف مع صعود الدولار
أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 8 دولارات
المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
دنيا
وصول أول الفهود الأفريقية إلى الهند
اليوم 08:55
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
عربي ودولي
روسيا تحظّر دخول 41 أسترالياً إلى أراضيها
اليوم 08:46
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
عربي ودولي
نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة اليزابيث
اليوم 08:32
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
الإمارات
محمد بن راشد: عدم التوقف أمام التحديات
اليوم 02:02
لانا نسيبة لدى إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تؤكد ضرورة وقف الانتهاكات «الحوثية» للهدنة
اليوم 02:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©