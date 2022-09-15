مطار دبي يتصدر عالمياً في حركة المسافرين خلال سبتمبر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حافظ مطار دبي الدولي على صدارته لأكبر مطارات العالم من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية خلال شهر سبتمبر الجاري، متجاوزاً مطار لندن هيثرو الذي حل في المرتبة الثانية بفارق كبير. ووفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في تحليل بيانات المطارات وشركات الطيران، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي نحو 3.94 مليون مقعد مجدول خلال سبتمبر 2022، ليحتفظ «دبي الدولي» بفارق يزيد على نصف مليون مقعد، مقارنة بمطار «لندن هيثرو» الذي سجل أكثر من 3.3 مليون مقعد، ثم مطار «أمستردام» الذي حل في المركز الثالث بنحو 3.1 مليون مقعد.ووفقاً للبيانات، جاء مطار دبي الدولي في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات (الدولية والمحلية) معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا»، الذي حل أولاً، بنحو 4.6 مليون مقعد، تلاه مطار طوكيو الدولي في المركز الثالث مسجلاً 3.6 مليون مقعد.

كما استحوذت دبي على أربعة من أكثر 10 مسارات دولية ازدحاماً خلال سبتمبر 2022، تركز مساران اثنان منها بين دبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووفقاً لهذه النتائج التي حققتها دبي، فإن منطقة الشرق الأوسط هيمنت على أفضل 10 خطوط طيران دولية ازدحاماً.

وأوضحت البيانات أن «مسار دبي الرياض» سجل نحو 307 آلاف مقعد، مقابل 228 ألف مقعد لـ«مسار دبي مومباي»، فيما سجل «مسار دبي جدة» نحو 223 ألف مقعد، و«مسار دبي لندن هيثرو» أكثر من 221 ألف مقعد.