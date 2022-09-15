«الصناعة والتصنيع» تبحث التصدي للتغير المناخي

بنسلفانيا (الاتحاد)

تستعد مدينة بيتسبرج الأميركية لاستضافة فعاليات النسخة الأولى من GMIS America، والتي تجمع أكثر من 60 من قادة الصناعة والتكنولوجيا من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل تطوير القطاع الصناعي العالمي والحد من الانبعاثات الكربونية.

وتعقد GMIS America التي يفتتح فعالياتها توماس وولف، حاكم ولاية بنسلفانيا، في الفترة ما بين 28 - 30 سبتمبر 2022، في مركز ديفيد لورانس للمؤتمرات، تحت شعار «توأمة الأهداف: كيف نوازن بين تطوير القطاع الصناعي والتصدي للتغير المناخي»، وتشهد عدداً من الكلمات الرئيسة والجلسات النقاشية التي تتطرق لمناقشة كيفية تسريع جهود توظيف التقنيات المتقدمة في القطاع الصناعي وتعزيز استدامته. وتوفر GMIS America لصناع القرار والخبراء والشركات والهيئات الدولية، فرصة لصياغة السياسات والأطر والتطبيقات ونماذج الأعمال المتكاملة التي من شانها تعزيز الصناعات التدويرية، والحد من الانبعاثات الكربونية. وسيناقش جدول أعمال القمة توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا النانو، بهدف تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في القطاع.